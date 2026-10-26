9 de Julio repitió ante Argentino y es el segundo clasificado a las semifinales de la LBB Plata
Ya se había ganado un lugar San Lorenzo. Este martes se definen los otros dos.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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9 de Julio superó esta noche nuevamente a Argentino, 81 a 72, en el tercer segundo de cuartos de final, y se metió en semifinales de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".
De esta manera se suma a San Lorenzo, el número 1, que eliminó a El Nacional (2-0).
Los otros dos clasificados surgirán mañana martes, cuando se midan Altense (2º)-Ateneo (7º) y Comercial (4º)-Sportivo Bahiense (5º).
Conocidos los dos ganadores se reordenarán las posiciones entre los cuatro clasificados y de ahí surgirán los cruces.
San Lorenzo (en todos los casos con ventaja de localía) podría medirse ante Ateneo, Sportivo o Comercial y 9 de Julio sería frente a Altense (iría con desventaja), Comercial o Sportivo (estos dos sería con ventaja).
La victoria de 9 de Julio fue sumamente difícil, ante un rival que estuvo siempre en partido y recién al final logró sacarle la máxima diferencia.
En la visita hubo dos jugadores dominantes: Lucas Lucchetti, que sumó 19 puntos (1-5 en t3, 6-8 en t2 y 4-4 en t1), más 10 rebotes, 5 asistencias y 5 recuperos, mientras que Federico Escobar resultó el goleador, con 24 unidades (11-13 en dobles y 2-2 en libres), más 6 recobres.
También, Rodrigo Blanco aportó 12 puntos (2-4 en t3 y 3-3 en t2, aunque falló 0-5 en t1), más 3 recuperos y 3 asistencias, y Sebastián Villegas colaboró con 11 puntos (1-4 en t3, 3-4 en t2 y 2-2 en t1), además de 5 rebotes.
Los locales, en tanto, tuvieron como principal exponente a Franco Malmesi, con 23 puntos (1-3 en t3, 5-8 en t2 y 10-12 en t1), más 4 rebotes, mientras que Juan Pedro Paronetto terminó con 12 puntos (9 en el primer cuarto, con 3-4 en t3).
La síntesis:
Argentino (72): J.P. Paronetto (12), G. Parrotta (4), F. Malmesi (23), M. Montanaro (3), S. Boyé (2), fi; A. Puentes (3), F. Durando (11), B. Ugolini (3), N. Antonelli (4) y S. Suanez (7). DT: Andrés Iannamico.
9 de Julio (81): A. Pena (3), L. Lucchetti (19), S. Villegas (11), B. Rodríguez, F. Escobar (24), fi; M. Costa (6), R. Blanco (12), L. Vecchi (2) y F. Flores (4). DT: Julián Turcato.
Cuartos: Argentino, 19-17; 40-41 y 58-58.
Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Juan Gabriel Jaramillo.
Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).
Serie: 9 de Julio, 2-0.