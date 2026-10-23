Al ascenso, por la Reválida: Villa Mitre juega en El Fortín y Olimpo se presenta en Entre Ríos

Villa Mitre y Olimpo siguen en busca del ascenso hacia la Primera Nacional y ahora ambos lo harán desde la Reválida del Torneo Federal A.

Los representantes bahienses disputarán hoy, desde las 16, los partidos de ida de los octavos de final.

El tricolor recibirá a Douglas Haig, luego de eliminar a Costa Brava el pasado domingo.

El encuentro en El Fortín lo dirigirá Jonathan Correa.

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Olimpo, en tanto, visitará a Gimnasia de Concepción del Uruguay luego de quedar eliminado en semifinales de la Zona Campeonato ante San Martín de Formosa.

El juego se disputará en el estadio Manuel y Ramón Núñez y Diego Novelli será el juez principal

Las llaves se definirán una semana después, con Olimpo siendo local y con ventaja deportiva (avanzará en caso de empate en igualdad y puntos) y Villa Mitre cerrando la serie como visitante y en desventaja.

*Cómo llegan

Villa Mitre arribó a esta instancia luego de ser cuarto en la primera fase, lo que le permitió meterse en el Nonagonal de la Zona Campeonato.

En esa instancia, el tricolor quedó séptimo y comenzó a jugar la Reválida, eliminado en el primer cruce a Costa Brava de General Pico (1 a 1 en La Pampa -gol de Thiago Pérez- y 2 a 0 en Bahía -doblete de Tomás Ibarra-).

Douglas Haig, en tanto, ganó su grupo en el primer tramo (con 31 puntos) y luego fue quinto en el Nonagonal, clasificando a Copa Argentina pero no a los cuartos de final por el primer ascenso.

En la primera llave de la Reválida dejó en el camino a El Linqueño, empatando sin goles de visitante y ganando 1 a 0 en Pergamino.

Mientras que Olimpo se sumó a esta fase, tras quedar eliminado en las semifinales de la Zona Campeonato, a manos de San Martín de Formosa, igualando 1 a 1 en el Carminatti y perdiendo 2 a 0 como visitante.

Previamente, el aurinegro había superado a Gimnasia de Chivilcoy, imponiéndose en su cancha (2 a 1) y también de visita (2 a 1).

En el inicio de la temporada, además, había ganado el grupo en la primera fase y fue tercero en el Nonagonal.

Gimnasia de Concepción del Uruguay, que cuenta con el bahiense Facundo Laumann y el tornquistense Luis Vila, viene de eliminar a 9 de Julio de Rafaela, tras vencerlo por 4 a 1 de visitante (un gol de Laumann) y cayendo 1 a 0 en la revancha en su cancha.

Luego de un flojísimo comienzo, terminando último con 17 puntos en la primera fase, el equipo entrerriano levantó en la segunda fase terminando segundo en la zona de la Reválida.

*El resto

El viernes, Juventud Antonina de Salta venció en casa a Sol de América de Formosa 3 a 0.

Mientras que ayer Argentino de Monte Maíz y Kimberley de Mar del Plata empataron 0 a 0, con arbitraje del puntaltense Fernando Marcos.

Además, hoy se medirán: Sportivo Las Parejas-Alvarado (a las 15, con arbitraje de Leandro Sosa Abrile), Boca Unidos-Gimnasia de Chivilcoy (a las 16, Fernando Rekers) y Sarmiento de La Banda-Atenas de Rio Cuarto (desde las 16, Jorge Etem).

*La gran final

San Martín de Formosa y Cipolletti jugarán la final por el título y el primer ascenso hacia la Primera Nacional.

El partido decisivo se disputará en el estadio Juan Pablo Francia de Sportivo Belgrano, a partir de las 15, y será dirigido por Matías Billone Carpio.

En caso de igualdad en los 90 minutos, el ganador se definirá por penales.

El que pierda la llave se sumará a los cuartos de final de la Reválida, con ventaja deportiva.

*Cómo sigue

Luego de esta etapa, los siete equipos clasificados más el perdedor de la final de la Zona Campeonato armarán las llaves de cuartos de final.

Ahí y hasta el final se mantendrán los cruces de eliminación directa, con partido y revancha y ventaja deportiva para el mejor clasificado.