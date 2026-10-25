Con gol de un ex-Villa Mitre, San Martín de Formosa venció a Cipolletti y ascendió a la Primera Nacional

Ricardo Rapia, exjugador de Villa Mitre, marcó el 1 a 0 en la victoria de San Martín de Formosa. Foto: Prensa San Martín de Formosa

San Martín de Formosa venció esta tarde a Cipolletti y se quedó con el primer ascenso del Torneo Federal A hacia la Primera Nacional.

Tras eliminar a Olimpo en semifinales, el Franja se impuso por 2 a 0 en cancha de Sportivo Belgrano San Francisco, donde se disputó la final de la Zona Campeonato del certamen.

Los goles de la victoria los anotaron el exjugador de Villa Mitre, Ricardo Tapia a los 43 minutos y Dylan Leiva, a los 57.

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Además, el árbitro Matías Billone Carpio expulsó a Gonzalo Lucero en "Cipo" a los 64.

Tras este resultado, el albinegro seguirá en busca del segundo ascenso, sumándose a los cuartos de final de la Reválida, siendo el mejor clasificado por lo que siempre tendrá ventaja deportiva.