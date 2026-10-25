Hora, TV y formaciones: Boca visita a Independiente, en un partido clave para los dos
El “Xeneize” lidera la tabla anual junto con Argentinos Juniors, mientras que el “Rojo” busca afianzarse en puestos de clasificación para los playoffs.
Boca visitará este domingo a Independiente, por la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, en busca de un triunfo clave que le permita soñar con el título de Campeón de Liga.
El encuentro, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.
Boca llega a este encuentro con la ilusión al máximo, ya que viene de dar el golpe en el mítico Estadio de Maracaná para golear 3-1 a Vasco da Gama de Brasil y de esta manera meterse en la gran final de la Copa Sudamericana.
Esto le permitió al "Xeneize" mantenerse en carrera por la cuádruple corona, debido a que marcha primero en la tabla anual (junto con Argentinos Juniors) con 54 puntos, está en puestos de playoffs en el Torneo Clausura y además se encuentra en semifinales de la Copa Argentina.
La única incógnita que mantiene su director técnico, Rodolfo Arruabarrena, pasa por la presencia en la delantera del joven Leonel Flores o la de Alan Velasco.
Independiente, por su parte, viene de protagonizar un pobre empate 1-1 contra Racing en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el "Cilindro de Avellaneda", que le sirvió poco y nada a ambos equipos.
Con este resultado, el "Rojo" quedó octavo en la Zona A del Torneo Clausura con 19 puntos, aunque un paso en falso contra Boca lo podría dejar fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.
Las posibles formaciones:
Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Matías Abaldo, Ezequiel Ávila y Santiago Montiel. DT: Jadson Viera.
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores o Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
--Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.
--Árbitro: Nazareno Arasa.
--Hora: 17.
--TV: ESPN Premium.