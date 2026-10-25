“Estoy triste”, reconoció Franco Colapinto, tras abandonar en el GP de Estados Unidos

El piloto argentino Franco Colapinto calificó de “dura y difícil” a la carrera del Gran Premio de Estados Unidos, por la decimoctava fecha de la Fórmula 1, en la que la estrategia no le funcionó y tuvo que abandonar en la vuelta 37.

"El argentino reconoció como idea suya la de largar con ruedas duras, aunque no pudo sacarle provecho porque tuvo “mucho tráfico”, además de comentar que su abandono se dio tras un choque con el Racing Bulls de Arvid Lindblad, que le “rompió mucho el auto”.

“Estoy triste por la carrera de hoy. Fue dura para ver si podíamos hacer algo distinto a los demás. No funcionó, mucho tráfico, quedé detrás de los Williams y no podía pasar, estaba bloqueando mucho en todos los frenajes y con el aire sucio fue muy complicado porque se recalentaron las gomas”, agregó.

El próximo desafío será en apenas una semana.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Hay que trabajar para México y hay que trabajar para revertir esta situación”, sostuvo el pilarense de cara a lo que viene.

Colapinto sabe que ahora se vienen dos cicuitos donde, desde lo emocional son particulares, por la cercanía con Argentina y el cariño que le demuestra el público, tanto en México como, especialmente, en Brasil.