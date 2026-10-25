En un partido de locos, Villa Mitre aprovechó mejor que Douglas los regalos de Correa

Otra vez con Jonathan Correa como protagonista, Villa Mitre venció en casa a Douglas Haig por 1 a 0 y sacó una mínima ventaja para ir a la revancha de los octavos de final de la Reválida en el Federal A.

El árbitro otorgó dos penales --uno por bando que solo él vio--, pero el local lo canjeó por gol y el visitante no.

Fue un partido electrizante, con los dos arqueros como grandes figuras --sobre todo Mazza que le contuvo un disparo desde los 12 pasos a Palacio con el score 0 a 0- y muchas chances. Ambos alternaron en el dominio del juego.

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De mayor a menor

El dueño de casa salió con decisión a plantear un partido con movilidad y enjundia ante un rival bien trabajado y que no dejó demasiados espacios.

El elenco de Diego Cochas --más allá de un remate de media distancia de Castellano-- se fue soltando y aparecieron las ocasiones para romper el cero.

Monti dejó a Ibarra --¿partió un pasito adelantado?-- de cara al gol, pero la definición del 9 encontró una enorme respuesta de Ratalin, quien evitó el gol achicando con el pie.

Tras cartón, otra vez emergió la figura del 1 visitante. Esta vez le manoteó un remate a Páez que se metía en la ratonera.

Era el mejor momento del local, pero no lo cristalizó en la red ajena. Cavagnero no pudo soplarla a boca de jarro y un tiro libre de Monti se fue apenas ancho.

Pero --casi llegando a la media hora-- el conjunto pergaminense empezó a encontrar espacios y comenzó a lastimar.

Y empezaron las atajadas de Juan Pablo Mazza. Un tiro libre con mucha rosca del bueno de Giménez encontró una buena respuesta del golero local.

A falta de 5 minutos, llegó el primer regalo de Correa. Bacigalupe trabó con Schlotthauer y el juez sancionó una insólita falta del 6.

El goleador Palacio se hizo cargo del penal, pero su remate al medio y a rastrón encontró las piernas de Mazza, quien se había volcado sobre su izquierda.

El tramo final fue increíble. Villa Mitre fue para adelante, llegaron los roces y muchas faltas que dejó sin sanción Correa, cada vez más desdibujado.

Incluso, el dueño de casa reclamó una falta sobre Cavagnero dentro del área, al tiempo que el colegiado la sancionó afuera. Esta fue fina.

Sufrió, pero gozó

En el complemento, el visitante salió mejor pisado. Al tricolor se lo vio demasiado apurado, sin tanta movilidad y el rival se adueñó de la pelota y el terreno.

Schlotthauer cabeceó al palo tras un centro de Giménez con un Mazza a mitad de camino. Fue la única vez que falló el 1.

Villa Mitre comenzó a sostener con lo que pudo, liderados por un Almada que dejó la piel.

Luego, Mazza le ganó el duelo a Schlotthauer para dejar con vida a su elenco.

Y llegó el segundo invento de Correa. Tras un centro desde la derecha, el juez vio un empujón de Magnago a Monti para decretar el segundo penal de la tarde.

Fue Bacigalupe el que se hizo cargo de la falta y no falló con un zurdazo cruzado, al tiempo que Ratalín fue al otro poste.

El tramo final fue para el infarto. Douglas se volcó al ataque masivamente y el tricolor encontró contras que no certificó.

Hasta Bacigalupe se animó a llegar a posición de gol.

Mazza le puso un candado a su valla con más intervenciones notables y Ratalín no se quedó atrás porque evitó el gol del pibe Santi Gómez en un mano a mano.

Con el corazón en la mano y defendiendo como podía, Villa Mitre sostuvo el 1 a 0 y ahora irá en busca del pasaje a cuartos en Pergamino. Un empate lo pondrá entre los ocho mejores, aunque la empresa no será para nada sencilla.

La síntesis

VILLA MITRE 1

MAZZA 9

Escobar 5

Almada 7

Bacigalupe 6

Pinto (c) 5

Monti 6

Cavagnero 6

Páez 5

Battigelli 4

Ibarra 5

Tunessi 5

DT: D. Cochas

DOUGLAS HAIG 0

Ratalín 8

Magnago 5

L. López 6

Canela 7

Mauri 6

Castellano 5

Meza (c) 6

Ojeda 5

Giménez 6

Palacio 4

Schlotthauer 7

DT: H. Medina

PT. No hubo goles. A los 40m., Mazza (VM) le atajó un penal a Palacio (DH).

ST. Gol de Bacigalupe (VM), de penal, a los 30m.

CAMBIOS. 45m. Ayala (5) por Battigelli, 59m. S. Gómez (5) por Tunessi, 65m. Avit por Páez y 81m. Aguirre por Escobar, en Villa Mitre; 75m. Arriola, Fiorito y Caballo por Castellano, Ojeda y Giménez y 82m. Tus y Seratto por Meza y Palacio, en Douglas.

ARBITRO. Jonathan Correa (2).

CANCHA. Villa Mitre (buena).