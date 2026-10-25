Sur padeció otra vez a Chubut en una definición y se quedó sin la final del Select 12

Chubut levanta el trofeo ante un Sur respetuoso que comparte el momento a pesar del resultado. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

No pudo ser para la Unión de Rugby del Sur. En su última presentación en el Select 12 de rugby juvenil organizado en nuestra ciudad, cayó ante Chubut por 19 a 15 y perdió también la chance de clasifcar a la final por el ascenso en el Campeonato Argentino Juvenil.

Justamente, el elenco ganador del grupo Sur jugará el encuentro decisivo ante Santiago del Estero, que hoy derrotó a Paraguay 36-24 en la final del Select 12 Norte disputado en la capital santiagueña. La final por la vuelta al segundo escalón del certamen nacional juvenil se llevará a cabo el próximo sábado 15 de noviembre en San Miguel de Tucumán.

En cuanto al duelo de invictos que cerró el Select 12 Sur en Sociedad Sportiva, no fue como en el grupo Norte con una final propiamente dicha sino que la URS y Chubut llegaron invictos a la última fecha.

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En La Carrindanga y con el arbitraje de Simón Leavi Preux (URBA), el conjunto M17 local abrió el marcador con un penal convertido por Gonzalo Bader a los 8 minutos, en una jugada que coronó una acción ofensiva de varias fases de Sur.

Tres minutos luego los Tehuelchitos aprovecharon una obtención en el line para abrir la pelota y arremeter con la potencia física y destrezas del ala Joaquín de la Fuente, que le dio el primer try a la visita (11m.). Y en la última del primer tiempo llegó la segunda conquista del M17 sureño vía Victorio Spinelli Bussinelli para, con la conversión, irse al descanso 12-3 arriba.

Chubut fue un equipo con muy buen tackle, buen manejo de la pelota, continuidad y distintos frentes de ataque, exigiendo a Sur al máximo en sus capacidades defensivas. De todos modos, el XV local sacó rédito de las formaciones fijas y luego de un line que bajó Benjamín Lirio, arremetió con el maul y descontó con el try de Tomás González a los 2m. de iniciada la segunda parte (12-8).

Al promediar la etapa hubo una chance de palos para Chubut que no entró, lo cual abrió alguna chance para el dueño de casa. Sin embargo, una tarjeta amarilla para Bautista Bouviez Pintos (13m.) decantó en un scrum 5 desde donde el conjunto patagónico llegó a un nuevo try vía Francisco Zotelo a los 15m.

Momento complicado del partido para Sur M17, que quedó 19-8 abajo a 5m. del final. Además porque no tuvo muchas opciones ante el duro Chubut, aunque sí ya en la última del partido pudo descontar con try de Manuel Argüello por afuera, que con la conversión de Bader le puso cifras definitivas.

Quiso el destino que el rival que marginó hoy de la gran final a la URS, fue aquel que lo mandó justamente al tercer escalón, cuando se impuso 41-26 en la final permanencia de la zona Ascenso 2019. También el año pasado en Trelew la unión provincial de esa región le ganó el desempate a la URS en la definición por el 2º puesto, tras haber igualado en 15 en la última fecha.

El XV titular

Sur formó en este último partido con 1. Gonzalo García (capitán), 2. Jeremías Pinzón Mercanti, 3. Lucio Pérez Jofré; 4. Santiago Adad y 5. Derek Troncoso; 6. Maximiliano Paillán Cortés (vice capitán), 7. Benjamín Lirio González, 8. Juan José Yáñez; 9. Benjamín Gaitán y 10. Gonzalo Bader; 11. Valentín Cardoso, 12. Lautaro Di Toto, 13. Manuel Argüello, 14. Bautista Bouviez Pintos; 15. Jerónimo Lucero. Entrenadores: Matías Bertoncello, Mariano Marsili y Ernesto Farías.

En el cotejo previo Lagos del Sur se llevó la victoria ante San Luis por 50 a 5.

Posiciones finales

Así quedó la tabla de posiciones en el Sur: 1°) Chubut, 18 puntos; 2º) Sur, 15; 3º) Lagos del Sur, 10; 4°) Tierra del Fuego, 4 y 5°) San Luis, 1.

Todos los resultados

Estos son los marcadores del Select 12 Sur:

Viernes 23

Tierra del Fuego 14-San Luis 10

Sur 19-Lagos del Sur 7

Chubut 66-San Luis 0

Sur 27-Tierra del Fuego 14

Chubut 15-Lagos del Sur 7

Domingo 25

Lagos del Sur 24-Tierra del Fuego 0

Sur 31-San Luis 0

Chubut 53-Tierra del Fuego 0

Lagos del Sur 50-San Luis 5

Chubut 19-Sur 15.