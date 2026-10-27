Gianluca Falcioni: "No parábamos de caer, pero siempre nos mantuvimos firmes"

Libertad venció a Villa Mitre 3 a 0 y dio un golpe sobre la mesa. Se aseguró la permanencia y ahora va por un lugar en los playoffs. El polifuncional Gianluca Falcioni --quien asistió a Franco Pane en el tercer tanto del elenco de Villa Rosas-- se mostró confiado en podes seguir en competencia.

"Necesitábamos un partido así. Lo veníamos trabajando, pero se no dio eso de jugar bien con la pelota y adueñarnos del partido. La entrega nunca faltó, pero nos faltaba jugar mejor", le contó a El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

"El grupo siempre estuvo firme; el grupo es espectacular. Fue duro el proceso porque nos armamos para otra cosa, incluso el DT se fue (por Daniel Correa) y varios jugadores se fueron. Incluso, teníamos otro chip en la cabeza y nos encontramos en esta situación. Y es para sacarse el sombrero con el trabajo de mis compañeros, más la gente que se brinda en el día a día por nosotros", amplió Gian.

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"Hubo muchas charlas. Teníamos que estar unidos y se habló mucho del contexto y de las cosas que teníamos que cambiar. El grupo fue muy responsable. Hubo varias fechas que no parábamos de caer, pero siempre nos mantuvimos firmes", confesó.

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