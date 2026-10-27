Gianluca Falcioni: "No parábamos de caer, pero siempre nos mantuvimos firmes"
El defensor de Libertad dio detalles del presente de Libertad, que con el triunfo ante Villa Mitrre al menos ya pudo evitar el descenso.
Libertad venció a Villa Mitre 3 a 0 y dio un golpe sobre la mesa. Se aseguró la permanencia y ahora va por un lugar en los playoffs. El polifuncional Gianluca Falcioni --quien asistió a Franco Pane en el tercer tanto del elenco de Villa Rosas-- se mostró confiado en podes seguir en competencia.
"Necesitábamos un partido así. Lo veníamos trabajando, pero se no dio eso de jugar bien con la pelota y adueñarnos del partido. La entrega nunca faltó, pero nos faltaba jugar mejor", le contó a El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.
"El grupo siempre estuvo firme; el grupo es espectacular. Fue duro el proceso porque nos armamos para otra cosa, incluso el DT se fue (por Daniel Correa) y varios jugadores se fueron. Incluso, teníamos otro chip en la cabeza y nos encontramos en esta situación. Y es para sacarse el sombrero con el trabajo de mis compañeros, más la gente que se brinda en el día a día por nosotros", amplió Gian.
"Hubo muchas charlas. Teníamos que estar unidos y se habló mucho del contexto y de las cosas que teníamos que cambiar. El grupo fue muy responsable. Hubo varias fechas que no parábamos de caer, pero siempre nos mantuvimos firmes", confesó.
Mirá la nota completa: