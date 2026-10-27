El ex Boca y Olimpo que protagonizó una pelea con un árbitro en el Regional Amateur pidió perdón

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

El equipo que actualmente dirige, Paraná FC de San Nicolás, se encuentra en los octavos de final de la Región Pampeana Norte del torneo Regional Amateur, y él aprovechó el partido del domingo, derrota 1-2 de local en la ida frente a Mitre de San Pedro, para pedir disculpas por la insólita pelea que protagonizó con un árbitro de la categoría hace unos días atrás.

En el cierre de la fase clasificatoria, en el 0-0 entre su equipo y Atlético Baradero, Andrés Franzoia, delantero de 41 años campeón de la Recopa Sudamericana con Boca en 2006 y de grato paso (por sus actuaciones y sus goles) por Olimpo en la temporada 2011-2012 de Primera división (30 cotejos y 7 conquistas), discutió mal con el referí Ignacio Pastor y en un momento casi se van a las manos.

“Quedamos cara a cara pero lejos estuvimos de trenzarnos”, reconoció el sanpedrino que, en ese momento, le dijo al colegiado: “¿Cuántos años tenés en el fútbol?"; para rematar con un "¿Sabés qué? Yo tengo más que vos. Andá para allá, boludo". Luego de ese entredicho, fue amonestado.

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Franzoia debutó en Boca en 2005 de la mano del Chino Benítez. Más adelante, pasó por Huracán, Rosario Central, Olimpo, Arsenal de Sarandí, Unión de Santa Fe, Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín, además de Barcelona de Ecuador, Atlético Nacional de Medellín y Nacional de Uruguay.

A causa de un artrosis crónica en un tobillo, se retiró en Defensores Unidos de Zárate, en 2019.

"Decidí priorizar mi vida y no jugar más al fútbol", expresó en una entrevista con Planeta Boca Juniors.

El 18 de febrero de 2012 marcó un doblete en la victoria 4-1 del aurinegro sobre Belgrano, y tras el cotejo le manifestó a La Nueva: “Fue nuestra mejor actuación en el torneo, jugando así nos vamos a salvar”. Finalmente el milagro de la permanencia no ocurrió y el de Bahía, penúltimo en los promedios, descendió a la B Nacional junto a Banfield.

"No teníamos mal equipo", recordó el máximo artillero de la campaña, que empezó con Omar De Felippe en el cargo de DT (venía de ascender), siguió con Mauro Laspada, Héctor Rivoira y terminó con Walter Perazzo, el hacedor del ascenso en el ciclo 2012-2013.

Desde este 2026, dirige a Paraná FC en el TRA y es uno de los animadores de este duro certamen que otorga cuatro ascensos al Federal A 2027.