Regional Amateur: Huracán se presentará en Piedritas el domingo, a las 19.30
Visitará a Santa Rita por el cotejo de vuelta de los cuartos de final de la Pampeana Sur. En la ida ganó 3 a 0.
Huracán de Ingeniero White buscará el domingo el pasaje a las semifinales en la Región Pampeana Sur del Federal Amateur.
El Globo visitará ese día a Santa Rita de Piedritas, en el horario de las 19.30, en el cotejo revancha por los cuartos de final.
En la ida, el elenco del Bule se impuso 3 a 0 y sacó una buena ventaja para la revancha.
En caso de que Santa Rita se imponga por tres goles se ejecutarán penales.
El ganador de esta llave se cruzará con el vencedor del duelo entre All Boys de Trenel y Ferro de General Pico, que adelantarán su partido mañana a las 20.30.
En la ida, Ferro se impuso 1 a 0.
Por el otro lado de la llave, Deportivo Norte recibirá a Quilmes --ambos de Mar del Plata-- tras haber ganador el primer cruce como visitante por 1 a 0.
Además, entre Estudiantes y Racing --ambos de Olavarría-- saldrá el cuarto habitante de las semis. En cancha del chaira empataron 2 a 2.