Regional Amateur: Huracán se presentará en Piedritas el domingo, a las 19.30

Huracán de Ingeniero White buscará el domingo el pasaje a las semifinales en la Región Pampeana Sur del Federal Amateur.

El Globo visitará ese día a Santa Rita de Piedritas, en el horario de las 19.30, en el cotejo revancha por los cuartos de final.

En la ida, el elenco del Bule se impuso 3 a 0 y sacó una buena ventaja para la revancha.

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En caso de que Santa Rita se imponga por tres goles se ejecutarán penales.

El ganador de esta llave se cruzará con el vencedor del duelo entre All Boys de Trenel y Ferro de General Pico, que adelantarán su partido mañana a las 20.30.

En la ida, Ferro se impuso 1 a 0.

Por el otro lado de la llave, Deportivo Norte recibirá a Quilmes --ambos de Mar del Plata-- tras haber ganador el primer cruce como visitante por 1 a 0.

Además, entre Estudiantes y Racing --ambos de Olavarría-- saldrá el cuarto habitante de las semis. En cancha del chaira empataron 2 a 2.