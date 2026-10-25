Clausura liguista: hay dos choques trascendentales en la A y se completa la B

Con dos cotejos en la A y uno en la B, continuará esta tarde la 13ª fecha del certamen Clausura de la Liga del Sur.

En la máxima división, La Armonía recibirá a Bella Vista en Los Hermanos Francani.

El elenco de "Fito" Cuello está urgido de puntos y el de Martín Carrillo buscará la victoria para consolidarse entre los cuatro.

Por su parte, en la Avenida Alem. Sporting visitará a Liniers.

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El rojinegro de Moscone pelea en los dos frentes y debe sumar, mientras que el chivo de la dupla Ribes-Romero prácticamente está cerrando su temporada.

Mañana, en tanto, Villa Mitre y Libertad le bajarán la persiana a la jornada en El Fortín, desde las 16, con arbitraje de ???

La jornada comenzó el viernes con el triunfo de Huracán ante San Francisco 2 a 0 en el Bule.

Las tablas

CLAUSURA. 1º) Huracán, 21 puntos; 2º) San Francisco, 18; 3º) Bella Vista, 17; 4º) Sporting, 16; 5º) Villa Mitre, 15; 6º) La Armonía, 14; 7º) Libertad, 12 y 8º) Liniers, 10.

ACUMULADA. 1º) Huracán, 47 puntos; 2º) Bella Vista, 42; 3º) Villa Mitre, 34; 4º) Liniers, 33; 5º) San Francisco, 31; 6º) Libertad, 30; 7º) Sporting, 29 y 8º) La Armonía, 28.

En la B

El cotejo entre Rosario Puerto Belgrano y Pacífico de Cabildo le bajará la persiana a la 13ª jornada.

Se medirán a las 16 en el Coloso de Humberto Primo y Villanueva, con el referato de Matías Islas.

Ayer: Olimpo 2, Sansinena 0; Tiro Federal 2, Dublin 0 y Comercial 1, Pacífico BB 3.

Las tablas

-Clausura: 1°) Olimpo, 30 puntos; 2°) Tiro Federal, 25; 3°) Rosario, 21; 4°) Comercial, 19; 5°) Pacífico de Bahía Blanca, 18; 6°) Sansinena, 11; 7°) Pacífico de Cabildo, 9; y 8°) Dublin, 4.

-Acumulada: 1°) Tiro Federal, 52; 2°) Rosario, 47; 3°) Comercial y Olimpo, 46; 5°) Sansinena, 32; 6°) Pacífico de Bahía Blanca, 26; 7°) Dublin, 21 y 8°) Pacífico de Cabildo, 17.