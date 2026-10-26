Encuentros y definiciones de torneos en Bahía y en también en la región

Todas las jugadoras para la foto final en la soleada tarde de Santa Rosa. Foto: gentileza Eliana Teófilo.

Más allá de lo que fue la subsede del Select 12 organizada por la Unión de Rugby del Sur, que puso el foco en esta propuesta de juveniles que contó con cinco selecciones M17 de uniones provinciales, en nuestra ciudad y en la región se vivió otro capítulo del calendario 2026 de clubes.

Por ejemplo en nuestra ciudad se jugó el partido más importante del campeonato Clausura Desarrollo masculino, con una décima fecha que marcó el final del segundo semestre competitivo.

Universidad Nacional del Sur y Cazadores de Tres Arroyos igualaron en 17 el partido que definió al ganador del Clausura, disputado el sábado en La Madriguera, la cancha de UNS en el campus Palihue.

Allí, bajo el arbitraje de Juan Ignacio Rossello (Sur), festejaron Los Pollitos ya que sostienen que apoyaron 3 tries contra 2 de UNS en el partido empatado y en el hecho de que en la BdUAR, a pesar que ambos finalizaron con 34 puntos cada uno, tienen mejor diferencia de puntos (+5 contra +4 de los universitarios), lo cual los deja en el 1º puesto.

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A su vez el equipo de UNS considera que les corresponde a ellos adjudicarse el Clausura (ganaron el Apertura). Plantean que el reglamento de competencia del primer tramo -se trata en realidad del reglamento de competencias oficiales URS- tiene como primer criterio de desempate "los puntos de partido conseguidos en el mismo campeonato sólo en o los partidos jugados entre sí".

Cazadores festejó en La Madriguera luego del empate ante el local UNS. Foto: prensa Cazadores.

El elenco bahiense le ganó al de Tres Arroyos 33 a 19 en la fecha 3 de la primera ronda, mientras que el empate del sábado constituiría la revancha, lo cual dejaría a UNS con 6 puntos (4+2) y a Cazadores con 2 en cuanto a puntos de partidos.

No estuvo previsto en este campeonato la disputa de una final extra si cambiaban los ganadores de Apertura y Clausura.

La jornada incluyó también los partidos por posicionamiento con triunfos de Pringles RC frente a Coronel Suárez RC por 33 a 12 y finalizó en el 3º puesto de la zona Campeonato. Este encuentro lo arbitró Gustavo Difranco (Sur).

En el lote de los cuatro de abajo, zona Reposicionamiento, el mejor resultó Puerto Belgrano RHC al superar a la fusión Palihue-Ferroviario (Dorrego) por 33 a 17, partido arbitrado por Alejandro Bermejo (Sur). Con este resultado Los Carneros quedaron primeros en el grupo y 5º en la general.

En el choque restante Sol de Mayo de Viedma le ganó a Tres Arroyos RC por 60 a 22 y finalizó en el 6º lugar. Dirigió este encuentro Omar Villafañe (Sur).

Las jugadoras de Palihue (foto superior) y Santa Rosa RC.

Femenino en Santa Rosa

Por primera vez en la temporada y tras su reciente incorporación al ámbito oficial URS, se llevó a cabo en el club Santa Rosa RC otra jornada del torneo amistoso de rugby femenino "Camino al 15" en mayores.

Se trata de un gran avance en la expansión y difusión de la rama en la región. Inclusive para el año próximo se espera la incorporación a la competencia oficial de Universitario, equipo que también se armó este año.

La fecha contó con la participación de Palihue, Puerto Belgrano-Punta Alta RC y Argentino de Trenque Lauquen como invitadas. No participó Universidad Nacional del Sur.

Los planteles de Puerto Belgrano-Punta Alta (arriba) y Argentino de Trenque Lauquen.

Los marcadores fueron los siguientes: Argentino TL 43-Santa Rosa RC 5, Palihue 32-Puerto Belgrano-Punta Alta 5, Palihue 17-Argentino TL 12 y Puerto Belgrano-Punta Alta 12-Argentino TL 17.

El próximo domingo se jugarán los cruces, a confirmar por la Unión de Rugby del Sur, en las instalaciones de Palihue.