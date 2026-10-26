Tres modificaciones en Los Pumas para el camp en Londres

Joaquín Moro formará parte del plantel de Los Pumas para la última etapa del año. Foto: prensa UAR.

Con la participación de Joaquín Moro el seleccionado argentino de rugby inicia este lunes un camp de tres días en Londres, Inglaterra, que tiene como objetivo preparar al equipo para los últimos partidos del 2026.

En las últimas horas se conoció que el grupo convocado por Felipe Contepomi tendrá tres modificaciones en la lista original. Entre los delanteros se incorpora el primera línea Rodrigo Martínez (Dragons de Gales) por la lesión y baja de Thomas Gallo, mientras que entre los backs se incorporan el fullback Mateo Soler (Dogos XV) en reemplazo de Santiago Carreras (lesión de rodilla) y el centro Matías Moroni (Bristol de Inglaterra) por Santiago Chocobares, bajo protocolo por golpe en la cabeza.

La lista original de 33 convocados para el camp de Los Pumas que arranca hoy en Londres.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Para este reencuentro de Los Pumas el head coach convocó a 33 jugadores, mientras que la lista para los partidos para la gira de noviembre se dará a conocer una vez finalizada la preparación en la capital inglesa, el miércoles venidero.

En cuanto a Moro, el octavo bahiense viene de participar el sábado en la victoria que su equipo Leicester Tigers logró en la liga inglesa en el clásico ante Northampton Saints por 28-7, por la cuarta fecha. El jugador formado en el club Argentino ingresó a los 72 minutos.

Por otra parte la concentración en la capital inglesa permitirá un primer contacto con los nuevos asistentes de Contepomi, el argentino Mario Ledesma y el inglés Shawn Edwards.

La agenda Puma

En el cierre del Nations Championship, con los duelos correspondientes al Hemisferio Norte, el seleccionado nacional enfrentará a Irlanda, Italia y Francia, y luego disputará el Fin de Semana de Finales en el mítico Twickenham, en Londres. A continuación, el fixture:

Vs. Irlanda: viernes 6 de noviembre desde las 17:10 h (ARG) / 20:10 h (IRL) en Dublín (Aviva Stadium).

Vs. Italia: sábado 14 de noviembre desde las 08:40 h (ARG) / 12:40 h (ITA) en Génova (Stadio Luigi Ferraris).

Vs. Francia: sábado 21 de noviembre desde las 17:10 h (ARG) / 21:10 h (FRA) en París (Stade de France).

Fin de Semana de Finales: del 27 al 29 de noviembre en Londres (Twickenham).