9 de Julio-Argentino, el segundo (¿y último?) de los cuartos de final de la LBB Plata

Vecchi y Costa se saluda, mientras Antonelli y Durando se lamentan. Foto: Emmanuel Briane-la Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

9 de Julio visita a Argentino, desde las 21, con el objetivo de meterse en semifinales de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

El encuentro, en el Ardubilio Severini, lo arbitrarán Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Juan Gabriel Jaramillo.

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El primer juego lo ganó 9 de Julio 87 a 77 y el segundo pasó para hoy por la ausencia del entrenador Julián Turcato, que estuvo de viaje con Unión Bahía por la Liga Nacional Femenina.

Para esta noche, los locales están completos y la visita nuevamente no cuenta con Agustín Osinaga.

En fase regular se repartieron los triunfos, porque 9 de Julio se impuso como local, 78-69 y Argentino, en su cancha, ganó 71-64.

Si es necesario un tercer partido, el mismo se disputará el miércoles, en el Néstor Damiani.

Si el equipo dirigido por Turcato pasa a la siguiente instancia, cruzará en desventaja de localía con Altense -si elimina a Ateneo- o bien con ventaja, frente al vencedor de Comercial-Sportivo.

El resto

Las restantes series dejaron como saldo la clasificación de San Lorenzo, tras eliminar a El Nacional, 2-0 (74-60, de local y 80-65, de visita), mientras que mañana jugarán los terceros Altense (1)-Ateneo (1) y Comercial (1)-Sportivo Bahiense (1).

El viernes

Las series semifinales se jugarán a partir del viernes, al mejor de tres, con ventaja para el mejor ubicado en fase regular.