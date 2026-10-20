Tres victorias locales y una visitante en el inicio de los cuartos de final de la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con tres victorias locales y una visitante se pusieron en marcha esta noche los cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

San Lorenzo (1º) superó a El Nacional (8º), 74 a 60; 9 de Julio (3º) le ganó a Argentino (6º), 87 a 77; Comercial (4º) derrotó a Sportivo Bahiense (5º), 84 a 61, todos como locales, mientras que el único visitante fue Ateneo (7º), que se llevó la victoria de cancha de Altense (2º), 58 a 57.

Las series se juegan al mejor de tres, invirtiendo las localías el próximo viernes, a excepción de Argentino-9 de Julio, que se trasladará al lunes.

San Lorenzo 74, El Nacional 60

Estableciendo la diferencia en el tercer cuarto, San Lorenzo venció a El Nacional, 74 a 60.

El local se impuso en el tercer período 20 a 8, con apariciones de De Pastena, Fuentes y Aguirre (ambos con tiro a distancia) y Mariezcurrena.

Individualmente, De Pastena hizo 15 puntos (5-9 en t2) más 7 rebotes y Joaquín Coria tomó 7 recobres y anotó 10 puntos.

También, Ramiro Aguirre metió 3-4 en triples y 1-1 en libres, más 4 recuperos; Mariezcurrena aportó 13 puntos (7-8 en t1) y 4 recuperos, mientras que Fuentes tuvo 1-1 en t3, 5-6 en t2 y 1-2 en t1.

En el celeste, Rodrigo Arce metió 15 puntos (6-7 en t2) y tomó 6 rebotes, mientras que Valentín Ruibal tomó 11 rebotes y convirtió 14 puntos (1-5 en t3, 4-9 en t2 y 3-4 en t1).

Para el próximo partido, San Lorenzo ya contará con Mauro Zalguizuri, quien llegó en reemplazo del lesionado Nahuel Diez.

San Lorenzo (74): R. Aguirre (10), J.P. Fuentes (14), J.I. De Pastena (15), F. Mariezcurrena (13), J. Coria (10), fi; L. Fernetich (4), N. Herbik (2), L. Miranda (6) y R. Antonio. DT: Nicolás Becchina.

El Nacional (60): V. Ruibal (14), R. Arce (15), F. Dulsan (6), A. Catalán (10), A. Schneider (4), fi; I. Errazu (6), E. Walter (2), O. Rayes, S. Marzialetti (2), F. López, A. Ferreyra (1) y V. Díaz. DT: Juan Cruz Santini.

Cuartos: San Lorenzo, 13-15; 37-35 y 57-43.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Juan Gabriel⁩ Jaramillo⁩.

Cancha: Romá Avecilla (San Lorenzo)

Serie: San Lorenzo, 1-0.

Altense 57, Ateneo 58

Ateneo volvió a ganarle a Altense de visitante, como en el inicio de la segunda parte, esta vez, 58 a 57, para adelantarse 1-0 en la serie.

En un trámite sumamente parejo, hubo ventaja de +2 en el primer cuarto para la visita, terminaron empatados el primer tiempo y el tercer cuarto, y la diferencia final fue la mínima.

Los experimentados del celeste, Guillermo Mallemaci y Bruno Sacomani lideraron al equipo conducido por Alexis Amarfil.

El zurdo terminó con 13 puntos (1-3 en t3, 2-4 en t2 y 6-9 en t1), más 10 rebotes y 4 asistencias, mientras que Sacomani, autor de los últimos dos libres, aportó 10 unidades (1-4 en t3, 3-5 en t2 y 1-2 en t1), además de 4 rebotes, 3 recuperos y 2 asistencias. En tanto, Tomás Gómez Lepez colaboró con 10 puntos y 4 recobres.

En el verde, Daniel Agalupe fue el único en doble dígito, con 13 puntos (1-3 en t3, 3-5 en t2 y 44- en t1).

Altense (57): E. Pordomingo (9), J.M. Bicondoa (8), D. Agalupe (13), N. Zanabria (6), B. Baier (6), fi; M. Ortega, A. Lera (4), L. Jaimes (5), N. Altamirano (4) y M. Simoncini (2). DT: Nicolás Altamirano.

Ateneo (58): M. Leiva (4), F. Percello (5), B. Sacomani (10), G. Mallemaci (13), D. Ezcurra (5), fi; N. Ilacqua (3), T. Gómez Lepez (10) y M. Casco (8). DT: Alexis Amarfil.

Cuartos: Altense, 14-16; 26-26 y 43-43.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Sebastián Giannino y Joaquín Binsou.⁩

Cancha: Armando Traini (Altense).

Serie: Ateneo, 1-0.

9 de Julio 87, Argentino 77

9 de Julio tuvo que trabajar mucho para establecer diferencia ante Argentino, al que superó 87 a 77.

En ese tramo apareció Manuel Costa con dos triples, más otro de Bruno Rodríguez, además del aporte de Escobar, Lucchetti y Villegas.

En los últimos 6m30 estaba al frente la visita 74 a 71, por lo tanto los locales cerraron el juego con un parcial de 16-3.

El ganador tuvo a Luciano Vecchi con 18 puntos (1-1 en t3, 5-9 en t2 y 5-8 en t1), más 8 rebotes; Lucas Lucchetti aportó 14 unidades (1-4 en t3, 3-4 en t2 y 5-6 en t1), mientras que Villegas fue el goleador, con 21 (2-4 en t3, 3-7 en t2 y 9-12 en t1).

En la visita, Juan Pedro Paronetto sumó 17 puntos (3-5 en t3, 1-1 en t2 y 6-6 en t1)

9 de Julio (87): A. Pena (3), L. Lucchetti (14), S. Villegas (21), B. Rodríguez (5), F. Escobar (15), fi; M. Costa (9), R. Blanco, L. Vecchi (18) y F. Flores (2). DT: Julián Turcato.

Argentino (77): J.P. Paronetto (17), G. Parrotta (2), F. Malmesi (12), M. Montanaro (9), S. Boyé, fi; A. Puentes (6), F. Durando (9), B. Ugolini (13), N. Antonelli, S. Suanez (9) y J. Gonzalía. DT: Andrés Iannamico.

Cuartos: 9 de Julio, 27-19; 47-46 y 61-65.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Néstor⁩ Schernenco y Jerónimo Javier Ocampo.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Serie: 9 de Julio, 1-0.

Comercial 84, Sportivo 61

Comercial tuvo un inicio de serie con alta efectividad en tiros a distancia (12-26 en triples), metió 47 puntos en el primer tiempo y terminó imponiéndose a Sportivo, por 84 a 61.

De esta manera, el portuario nuevamente comenzó ganando en el inicio de la serie ante el tricolor, como lo hizo en las semifinales del primer tramo y por un resultado similar, porque en aquella oportunidad fue 81-69.

El principal exponente del local resultó Manuel Maina, quien ingresó con puntos en las manos, completando 24 unidades, producto de 5-8 en triples, 4-6 en dobles y 1-1 en libres, más 7 rebotes.

En la visita, Manuel Ayala terminó con 17 puntos (6-10 en t2), más 4 rebotes.

Comercial (84): S. Bussetti (6), J.C. Iturbide (6), L. Orellano (7), M. Álvarez (10), R. Lorenzo (5), fi; Giuliano Barcala (7), F. Cardone (8), M. Maina (24), F. Lambrecht (9) y F. Asensi (2). DT: Gustavo Candia.

Sportivo (61): M. Boccatonda (6), G. Stach, G. Martínez (13), A. Amore (5), M. Ayala (17), fi; J. Tuero (6), E. Miguel (2), U. Montes (2), S. Sosa (4), T. Boubeé (2) y L. Spinaci (4). DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: Comercial, 24-18; 47-28 y 62-42.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián Arcas y Marcelo Gordillo.⁩

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

Serie: Comercial, 1-0.