Sportiva y la semifinal del TRP A: "La clasificación nos dio un empujón de energía", dijo su entrenador

Luego de lo que fue la semifinal en el Torneo del Interior B, el sábado venidero Sociedad Sportiva afrontará otro de los partidos más importantes de un año deportivo muy cargado en cuanto a rugby.

Las Palomas volverán a disputar una semifinal del Regional Pampeano A y lo harán ante Mar del Plata Club, último campeón, en condición de visitante. El encuentro, previsto para las 15.45, pondrá frente a frente por tercera vez en el historial del certamen -bajo este formato de cruces- a dos de los principales animadores de un regional que se juega desde 2009. En el otro partido conducente a la final, también en Mar del Plata, se enfrentarán los locales Sporting (2º) y Universitario (3º).

Diego Samuel, head coach de Sociedad Sportiva, contó en El Diario Deportivo cómo viene siendo la preparación en estas últimas dos semanas de cara al duelo ante quien fue el número 1 de la fase clasificatoria.

En los entrenamientos venimos haciendo foco en las cosas que hicimos bien ante Universitario, cosas para corregir y cosas a las que nos faltaba dar una vuelta de rosca.

"Después de jugar contra Universitario, contra el que aseguramos clasificar entre los cuatro, dimos un par de días de descanso porque los chicos vienen agotados de tantos fines de semana justamente sin descanso. Que lo tuvieran desde lo mental, más allá de lo físico", explicó Samuel.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"En los entrenamientos venimos haciendo foco en las cosas que hicimos bien ante Universitario, cosas para corregir y cosas a las que nos faltaba dar una vuelta de rosca, asi que estamos preparando de la mejor manera el partido para el fin de semana", agregó en el ciclo que se emite en directo de lunes a viernes desde las 15 a través de lanueva.com.

El DT contó que el plantel de Las Palomas no tuvo ningún fin de semana libre desde que comenzó la temporada con el Oficial Oro de la URS (primera división) el pasado 7 de marzo, con excepción del finde pasado que no tuvo actividad. Esto fue porque el calendario deportivo intercaló regional Norpatagónico, Regional Pampeano A y Torneo del Interior B.

Sabíamos que esta parte del año sería difícil. Hasta el partido contra Universitario tuvimos 30 fines de semana seguidos (de competencia).

"Lo que hicimos fue ir rotando el equipo como para que los jugadores fueran teniendo descanso sabiendo lo que nos iba a pasar después. Sabíamos que esta parte del año sería difícil. Hasta el partido contra Universitario tuvimos 30 fines de semana seguidos (de competencia)", agregó Samuel.

El entrenador del plentel superior de Sociedad Sportiva dijo que el equipo llegará renovado a la exigente semifinal contra el campeón de las últimas cinco ediciones del TRP A.

"La clasificación nos dio un empujón de energía. Es otro torneo el que los chicos llevan adelante, están con otra mentalidad. Pero llegar a fin de año costó. No sólo el agotamiento es de ellos sino de todo el staff, de todos los que estamos alrededor. Porque terminaba el sábado (día de partido) y al día siguiente Ignacio el analista de video nos empezaba a pasar cosas de lo que habíamos hecho, el lunes ya viendo cosas del próximo equipo...", contó.

Al margen de otros aspectos de la semifinal y del rival, Samuel también abordó el Select 12 Sur para la categoría M17, que se jugará desde el viernes venidero en Sociedad Sportiva. Como parte del staff del Centro de Desarrollo de la Unión de Rugby del Sur que colabora con el cuerpo de entrenadores de Sur M17, Diego analizó el presente del rugby juvenil de clubes y de selección en nuestro medio.

Esta es la entrevista completa: