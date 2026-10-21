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Pellegrini y Caza y Pesca vienen a Bahía a llevarse lo que les falta, ¿los dejarán?

Segundos partidos correspondientes a los cuartos de final. Son locales Bahiense del Norte B y Sportivo Bahiense B.

Marcos Fernández (BdN)-Tobías Martz (CyP) y Yoel Asnaghi (SB)-Lucas Cataffi (P). Fotos: archivo-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

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Los segundos partidos de las series de cuartos pueden definir los semifinalistas de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, cuando se enfrenten, desde las 21, Bahiense del Norte B (0)-Caza y Pesca Huracán Médanos (1) y Sportivo Bahiense B (0)-Pellegrini (1).

De ser necesario un tercer -y definitivo partido- se jugará el próximo domingo, invirtiendo nuevamente la localía.

El primer tramo de la competencia se lo adjudicó Caza y Pesca, venciendo en la final a Pellegrini, que había sido el Nº1.

En consecuencia, de repetir los medanenses, conseguirán el ascenso directo a la LBB Plata y el perdedor jugará la promoción con el penúltimo de la LBB Plata, con posibilidad de un segundo ascenso.

Sportivo B (0)-Pellegrini (1)

Sportivo B-Pellegrini se miden en el Eladio Santos, arbitraje de Emanuel Sánchez, Mariano Enrique y Joaquín Binsou.

Por cuarta vez se enfrentan en la temporada, dominando hasta ahora los puntaltenses, 3-0: 68 a 59 en el mismo escenario de hoy, 89 a 67 en el Daniel Rubio y, nuevamente, en su cancha, en el primer partido de la serie, imponiéndose 79 a 69.

El tricolor continúa sin Baltasar Wais (hombro), más Bruno Guaglianone (desgarro en el cuádriceps) y Facundo Abenel (viaje).

La visita, por su parte, no tiene nuevamente a Santiago Fraysinnet (recién llegado de viaje de egresados) y la buena es que Iván Gómez Lepez anoche movió por primera vez -tras su lesión-, por lo que estaría a disposición de Juan Sergio Palumbo.

Bahiense B-Caza y Pesca

Bahiense del Norte B-Caza y Pesca Huracán Médanos juegan en el Manu Ginóbili, contralor de Alejandro Vizcaíno, Sebastián Giannino y Alberto Arlenghi.

Es el quinto partido entre ambos, con el historial a favor de los medanenses, 4-1.

El equipo local ganó la primera vez que se vieron la caras, en Médanos, 74 a 71.

A partir de ahí, Caza y Pesca se impuso convirtiendo 65 (juego 1 semifinales), 64 (juego 2 semifinales), 65 (fase regular del segundo tramo) y 68 (el juego 1 de los cuartos), contra 62, 63, 51 y 58, respectivamente.

Para esta noche, el tricolor vuelve a tener plantel completo, regresando César Massa y Lucas Peratta. Mientras que los medanenses siguen con todos los jugadores disponibles.

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