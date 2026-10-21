Gorzelany, campeona del mundo con Las Leonas, antes de venir a Bahía: el esfuerzo, su familia, Malvinas y más...

Campeona del mundo con Las Leonas hace apenas unos días, máxima goleadora argentina de la competencia junto con Luciana Aymar, doble medallista olímpica, campeona mundial juvenil...

Todo eso y mucho más consiguió y vivió Agustina Gorzelany, la defensora del seleccionado nacional que mañana será la gran invitada en “Una noche donde todo se pone a prueba”, una charla que compartirá junto al exrugbier bahiense Alejandro “Ruso” Marini.

El encuentro será a las 19.30, en la sala 1 de Cinemacenter, ubicada en el Bahía Blanca Plaza Shopping. Las entradas se encuentran a la venta a través de Open Show.

Antes de llegar a nuestra ciudad, la jugadora de San Martín anticipó algo de lo que se vivirá mañana, en diálogo con El Diario Deportivo.

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"Sabemos que habrá mucha gente, es un placer que nos reciban y vengan a compartir esa tarde con nosotros. No tengo dudas de que va a estar muy lindo y lo vamos a disfrutar", se ilusionó Gorze (30 años), en el programa que se emite de lunes a viernes -de 15 a 16- en La Nueva Play y puede verse en vivo por esta página web.

"La idea es hablar de la resiliencia, del esfuerzo, la perseverancia y el no bajar los brazos. Es muy fácil decirlo, pero después es un proceso poder poner en acción todas estas cosas y llevarlo a cabo. Me encantaría que la gente pueda entender que la vida es un proceso, tiene sus momentos y que va a estar llena de golpes. Así aprendemos, es la realidad. Lo importante es tener siempre adelante el foco y no bajar los brazos a pesar de cualquier circunstancia", agregó.

Por su parte, Marini, exrugbier, empresario bahiense e integrante de FUAR (Fundación de la Unión Argentina de Rugby), relatará cómo logró salir adelante después de un accidente que le cambió la vida y el papel que tuvieron su entorno y sus afectos en ese proceso.

La actividad contará con la moderación de Paola Marco. En una primera instancia, cada protagonista tendrá entre 20 y 30 minutos para contar su historia. Luego se abrirá un espacio de intercambio "dinámico" para que los asistentes puedan realizar preguntas y participar.

Todo esto, además, se dará en un especial contexto ya que Agustina fue la goleadora del equipo de Las Leonas hace apenas 53 días, al vencer en la final al (casi) imbatible Países Bajos.

"Es un éxtasis total, porque después de tantos años de pegarse la cabeza contra la pared, lo último que se pierde es la fe. Uno sigue intentando, sigue creyendo y vuelve al Cenard, y vuelve a entrenar y deja todo para que la elijan. Es muy gratificante haberse esforzado tanto y tener ese resultado, con esa Copa, el mirar para atrás... creo que ni en mis mejores sueños hubiese imaginado que iba a lograr todo lo que logré. Hoy poder decir que somos campeonas del mundo es una felicidad inmensa", reconoció.

"Creo que lo que pasa mucho -explicó- es que siempre se ven los resultados, pero es muy difícil mostrarle al mundo todo lo que uno hace, todo el proceso y el trabajo que hace para hoy tener este resultado. Me parece que poder transmitir desde ese lado lo que significan los procesos, entrenarse, elegir ser deportista de alto rendmiento, tiene su camino, su trayecto, con subidas y bajas", apunto.

"Me parece que lo más importante es el foco y estar seguro de que uno quiere ir por ese objetivo. Y rodearse también de amistades, y tener un apoyo como la familia me parece lo más fundamental para que uno no pierda su curso y que lo puedan acompañar sobre todo en los momentos más duros. Hoy yo estoy agradecida de la familia que me tocó, soy una privilegiada en ese sentido. Mis viejos y mi hermano -resaltó- siempre estuvieron muy presentes y apoyándome en todo mis pasos. Creo que es fundamental el apoyo de las familias, para que en los momentos de distención siempre podamos tener los pies sobre la tierra y volver a uno mismo. Y en el momento de seguir adelante podamos hacerlo con la mayor energía posible".

Además de su talento, logros y sacrificio, Agustina guarda una particular historia de vida, que la acompaña como guía.

Su papá Alejandro es excombatiente de Malvinas y como dato de color y sorprendente, de un tiempo a esta parte su padre logró recuperar el casco que lo acompañó en las Islas. Increíblemente, dentro del mismo encontraron, sin esperar, el número "3". El mismo que usa su hija desde que comenzó a jugar al hockey y también en Las Leonas.

"Mi papá es realmente mi motor, a la hora de esforzarme, de seguir adelante. Qué mejor ejemplo que un excombatiente de Malvinas. Una persona que dejó absolutamente todo de su vida por representar al país, por defender nuestro colores, en una guerra. Nada más y nada menos, ¿no? Entonces, ¿cómo uno no va a dejar absolutamente todo para que su país y su camiseta estén en lo más alto? Siempre lo tengo como ejemplo, como mi guía en este camino", contó con emoción.

"(Su historia) Me acompañó muchísimo, más este último tiempo que se conoció lo del casco, el número, mi camiseta. Hoy por hoy siento que estoy siguiendo un legado familiar, esa es realmente mi sensación", agregó.

Entre otros temas, también contó lo que significa pertenecer a Las Leonas, un equipo tan emblemático para el deporte nacional.

"Es una responsabilidad muy, muy grande y lo tenemos presente todo el tiempo. Por eso sabemos el valor y el esfuerzo que uno tiene que hacer. Por eso ahí estamos, de lunes a viernes dejando todo para que esta camiseta esté en lo más alto. Representando los valores que representan Las Leonas y transmitiéndole a las más chicas que todo se logra con esfuerzo y con perseverancia. Es la realidad, es como nosotros lo vivimos dentro del equipo", remarcó.

"Es realmente un orgullo pertenecer a Las Leonas -insistió-, por todo lo que representa. A mí me emociona mucho cada vez que me toca ir a jugar a diferentes clubes, porque yo sigo jugando con mi club, y cada vez es más es la gente que te reconoce, que te admira, que se acerca, que te vienen a dar un abrazo, un beso. Realmente te quedás sorprendida, pero después caes que te ven jugar y transmitir lo que transmitimos. Ya entendemos que "La Leona" trascendió en el tiempo, porque la gente espera que ganemos. Por ahí no saben qué torneo jugamos, pero están esperando que nosotras ganemos. Porque siempre es eso lo que le transmitimos a todos. Es realmente apasionante y hermoso ver como para el Mundial se subieron al barco un montón de gente, que por ahí no tiene idea del deporte pero ahí estaban alentando por el país y por nosotras. Se nos infla el pecho, realmente. Ver que cada vez es más la gente que nos apoya y acompaña".

En definitiva, en una charla de más de 20 minutos, con su amabilidad y carisma, y tal como sucederá mañana en la Sala 1 del Cinemacenter, Agus dejó su huella, como buena Leona.

"Obviamente que en este mundo de la inmediatez cuesta mucho más que lo chicos entiendan lo que es esforzarse, no bajar los brazos. Pero me parece que acá hay un trabajo que es mucho más profundo y hay que generar un sentido de pertenencia para que esas chicas y esos chicos realmente se apasionen por querer representar a un club y un país, y eso sea lo que los motive para seguir adelante", resaltó.

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