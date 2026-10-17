De levantar la Copa del Mundo a contar su historia en Bahía: una noche con Agustina Gorzelany junto al "Ruso" Marini
La figura de Las Leonas, reciente campeona mundial, llegará este Jueves 22 a las 19:30 en la Sala 1 de Cinemacenter del Bahía Blanca Plaza Shopping para compartir una experiencia diferente junto al exrugbier bahiense Alejandro “Ruso” Marini. Una oportunidad para conocer las historias que hay detrás de los grandes desafíos. Las entradas están a la venta en OpenShow.com.ar
¿Qué hay detrás de una campeona del mundo? ¿Cuántos entrenamientos, sacrificios, decisiones y momentos difíciles se necesitan para llegar a lo más alto?
Este Jueves 22 de Octubre, Bahía Blanca tendrá la oportunidad de escuchar esas respuestas de primera mano. Agustina Gorzelany, una de las grandes figuras de Las Leonas y reciente campeona del mundo con la Selección Argentina de hockey, será protagonista de “Una noche donde todo se pone a prueba”, un encuentro que propone mirar más allá de los resultados deportivos.
Gorzelany viene de integrar el seleccionado que en agosto conquistó el Mundial 2026, después de vencer a Países Bajos en una final inolvidable. Reconocida por su capacidad goleadora y su protagonismo en el hockey internacional, compartirá su recorrido en el alto rendimiento, los desafíos que debió superar y las experiencias personales que marcaron su camino.
Junto a ella estará Alejandro “Ruso” Marini, exrugbier de Sociedad Sportiva, empresario bahiense e integrante de la Fundación de la Unión Argentina de Rugby (FUAR). Su historia es diferente, pero igualmente movilizadora: después de sufrir una grave lesión medular durante un partido, debió reconstruir su vida y encontrar nuevas formas de seguir adelante.
Dos protagonistas, dos experiencias y una misma pregunta: ¿qué hacemos cuando la vida nos pone a prueba?
Lejos de una conferencia tradicional, la propuesta permitirá escuchar a ambos protagonistas en un formato cercano, con relatos personales y un espacio para que el público pueda realizar preguntas e intercambiar experiencias.
El encuentro, que contará con la moderación de Paola Marco, está pensado no solamente para deportistas y entrenadores, sino también para quienes buscan inspiración en historias reales de esfuerzo, resiliencia y superación.
Las entradas están disponibles a través de OpenShow.com.ar