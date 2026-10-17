De levantar la Copa del Mundo a contar su historia en Bahía: una noche con Agustina Gorzelany junto al "Ruso" Marini

¿Qué hay detrás de una campeona del mundo? ¿Cuántos entrenamientos, sacrificios, decisiones y momentos difíciles se necesitan para llegar a lo más alto?

Este Jueves 22 de Octubre, Bahía Blanca tendrá la oportunidad de escuchar esas respuestas de primera mano. Agustina Gorzelany, una de las grandes figuras de Las Leonas y reciente campeona del mundo con la Selección Argentina de hockey, será protagonista de “Una noche donde todo se pone a prueba”, un encuentro que propone mirar más allá de los resultados deportivos.

Gorzelany viene de integrar el seleccionado que en agosto conquistó el Mundial 2026, después de vencer a Países Bajos en una final inolvidable. Reconocida por su capacidad goleadora y su protagonismo en el hockey internacional, compartirá su recorrido en el alto rendimiento, los desafíos que debió superar y las experiencias personales que marcaron su camino.

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Junto a ella estará Alejandro “Ruso” Marini, exrugbier de Sociedad Sportiva, empresario bahiense e integrante de la Fundación de la Unión Argentina de Rugby (FUAR). Su historia es diferente, pero igualmente movilizadora: después de sufrir una grave lesión medular durante un partido, debió reconstruir su vida y encontrar nuevas formas de seguir adelante.

Dos protagonistas, dos experiencias y una misma pregunta: ¿qué hacemos cuando la vida nos pone a prueba?

Lejos de una conferencia tradicional, la propuesta permitirá escuchar a ambos protagonistas en un formato cercano, con relatos personales y un espacio para que el público pueda realizar preguntas e intercambiar experiencias.

El encuentro, que contará con la moderación de Paola Marco, está pensado no solamente para deportistas y entrenadores, sino también para quienes buscan inspiración en historias reales de esfuerzo, resiliencia y superación.

Las entradas están disponibles a través de OpenShow.com.ar