Cine italiano, con "La vida va así", para el Ciclo de Amantes del Cine

El Círculo De Amantes Del Cine anuncia el estreno en nuestra ciudad de 'La vida va así', del Director italiano Riccardo Milani.

Milani (1958) es Director y Guionista. Se ha formado como asistente de Dirección con Mario Monicelli, Nanni Moretti, Daniele Luchetti y Gianluigi Calderone. Su primer film fue 'Auguri professore' (1997). Entre su obra se destacan 'Il posto dell’anima' (2003), 'Volare' (2013) o 'Un mondo a parte' (2024).

"Presentada en preestreno en la 20ª Festa Del Cinema Di Roma, la nueva obra de Riccardo Milani, 'La vida va así', elige el camino más difícil: contar un No obstinado y gentil, la resistencia de un hombre común contra la seducción del dinero y la tentación del compromiso. Es un film que es, primero de todo, el redescubrimiento de una historia realmente sucedida y que llega en el momento justo, cuando la palabra progreso viene a menudo empuñada como un garrote. Y nos recuerda que , a veces decidir no moverse a de imponerse, es el gesto más revolucionario". (www.cineblog.it)'La vida va así' está basada en hechos reales y plantea un conflicto entre la preservación del paisaje, la identidad comunitaria y el avance de la especulación inmobiliaria. El relato se ambienta en las costas del sur de Sardegna y rinde un homenaje al sentido de pertenencia y a las tradiciones familiares.

-Premio a la Mejor Comedia del Sindicato Italiano de Cronistas Cinematográficos 2026.'La vida va así' se estrenará este domingo 18 y martes 20 de octubre, en el Cine Visual, a las 19:30.