Bahía Blanca será sede de un encuentro sobre los italianos en el cine argentino

En el marco de la XXVI Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, la ciudad será escenario de un destacado encuentro que fusionará el séptimo arte, la historia y la música en vivo.

El próximo martes 20 de octubre, a las 19:30 horas, se llevará a cabo el evento didáctico, musical y audiovisual Los italianos en el cine argentino y el legado de Mastroianni en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Bahía Blanca Plaza Shopping (Sarmiento 2153, PB).

La iniciativa, promovida por el Consulado General de Italia en Bahía Blanca —bajo la dirección del Cónsul General, Dr. Nicola Bazzani—, adquiere este año una especial relevancia institucional tras haber sido declarada de interés legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

Identidad y lenguaje en la pantalla nacional

El panel central del encuentro abordará cómo la corriente migratoria y el constante intercambio cultural moldearon la cinematografía local.

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Los organizadores destacan que la influencia peninsular constituye uno de los pilares fundamentales de la identidad audiovisual argentina, una relación histórica que no solo consolidó la labor de directores pioneros y grandes figuras actorales, sino que también funcionó como un canal clave para la difusión del idioma italiano en el país a través de emblemáticas coproducciones.

En este contexto, se rendirá un especial tributo a la trayectoria del icónico actor Marcello Mastroianni.

Disertación y gala musical

El desarrollo de la jornada alternará la rigurosidad histórica con destacadas intervenciones artísticas en los siguientes segmentos:

• Análisis cultural: el escritor y gestor cultural José Valle estará a cargo de la disertación principal, analizando las huellas de la italianidad en el celuloide nacional.

• Sección musical: el plano melódico contará con las interpretaciones de Gaby "La voz sensual del tango" y el cantante Gustavo Von Holtun.

• Cierre coral: el prestigioso Coro Santa Cecilia, conducido por el maestro Hugo Mazzucco, ofrecerá el broche de oro de la velada.

El evento, que conecta las raíces comunitarias de la región con la agenda cultural internacional, será con entrada libre y gratuita para todo el público.