“Juguetes, una aventura musical” llega a Bahía Blanca con una propuesta interactiva para toda la familia

El espectáculo infantil “Juguetes, una aventura musical” llegará a Bahía Blanca el domingo 25 de octubre, con una función a las 17 en el Gran Plaza Teatro, ubicado en Alsina 170. La propuesta combina teatro, música, humor y juegos interactivos para que los chicos y sus familias participen de una historia sobre la imaginación, la amistad y el uso de la tecnología.

La obra presenta una aventura en la que los juguetes cobran protagonismo y buscan recuperar su lugar en la vida de una niña que acaba de recibir su primera tablet.

A diferencia de una función teatral tradicional, el espectáculo propone una experiencia participativa. Los espectadores podrán intervenir en distintos momentos de la historia mediante juegos, desafíos y actividades que se desarrollarán tanto en el escenario como en la sala.

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Además, la puesta contará con efectos especiales, burbujas, humo y elementos visuales que acompañarán las distintas escenas.

Una historia sobre los juguetes, la tecnología y la imaginación

La protagonista es Lía, una niña que recibe el regalo que tanto esperaba: su primera tablet inteligente. Sin embargo, la llegada del dispositivo genera preocupación entre sus antiguos juguetes, que temen quedar olvidados en un cajón.

La situación cambia cuando la batería de la tablet llega al 0 % y comienza una aventura que invita a redescubrir otras formas de entretenimiento.

A partir de ese momento, los personajes buscarán demostrar que la tecnología puede convivir con los juegos tradicionales, la creatividad y los momentos compartidos.

La historia plantea así una reflexión sobre la importancia de jugar, compartir y desarrollar la imaginación, con un mensaje dirigido tanto a los chicos como a los adultos.

Juegos, búsqueda del tesoro y sorpresas para los chicos

Uno de los principales atractivos de “Juguetes, una aventura musical” será la participación permanente del público durante la función.

Entre las actividades previstas se destaca una búsqueda del tesoro, en la que los espectadores deberán colaborar con los personajes para avanzar en la aventura.

También habrá un juego colectivo con dos pelotas gigantes que circularán entre el público y una tela de grandes dimensiones que recorrerá la sala por encima de los espectadores.

La experiencia se completará con burbujas, humo y distintos efectos visuales. Además, al finalizar la función, cada niño recibirá un globo largo de regalo.

De esta manera, la propuesta busca que los más chicos no sean únicamente espectadores, sino que formen parte de la historia y participen activamente de su desarrollo.

Cuándo es la función y dónde comprar las entradas

“Juguetes, una aventura musical” se presentará el domingo 25 de octubre de 2026, a las 17, en el Gran Plaza Teatro de Bahía Blanca, ubicado en Alsina 170.

Las entradas se pueden adquirir de manera anticipada a través de la plataforma Ticket Bahía, donde se encuentra habilitada la venta para la función.

Según informó la organización, los menores de 5 años ingresan gratis.

La presentación ofrecerá una alternativa de entretenimiento familiar durante el fin de semana, con una propuesta que combina música, teatro y participación del público para destacar el valor del juego y la imaginación.