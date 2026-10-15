Los Rolling Stones anuncian un EP con canciones inéditas y recuperan una grabación con Charlie Watts

The Rolling Stones anunció el lanzamiento de Foreign Tongues, Loose Lips, un EP de cinco canciones provenientes de las sesiones de grabación de su último álbum de estudio, Foreign Tongues, que incluirá material inédito y una grabación con la participación del fallecido baterista Charlie Watts. El trabajo estará disponible el próximo 27 de noviembre en distintos formatos físicos y digitales.

El nuevo lanzamiento ampliará el repertorio del vigésimo quinto álbum de estudio de la banda integrada por Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, con composiciones que, según adelantaron sus responsables, recuperan las raíces musicales del grupo a través del blues, el country y su característico sonido de rock and roll.

El primer adelanto será Who You Callin’ Crazy, cuyo estreno está previsto para el martes 20 de octubre y que ya se encuentra disponible para su reserva anticipada en las principales plataformas de streaming.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Entre las cinco canciones figura Bad Luck Hideaway, que despertó especial interés entre los seguidores del grupo por contar con la batería de Charlie Watts, fallecido en agosto de 2021. El tema ya había sido presentado semanas atrás como lado B, en coincidencia con el lanzamiento del videoclip de Mr Charm. El repertorio se completa con Where There’s a Will, Human Tide y She Still Comes Around.

La nueva edición se comercializará en diferentes configuraciones, entre ellas un vinilo de 12 pulgadas acompañado por el CD del álbum original, una versión en doble CD y otra íntegramente en vinilo. También habrá paquetes especiales con artículos de colección, como camisetas, encendedores y figuritas de Panini.

Con este lanzamiento, los Stones volverán a poner en circulación grabaciones surgidas de sus últimas sesiones de estudio y sumarán un nuevo capítulo a una trayectoria que supera las seis décadas. (NA)