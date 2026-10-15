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Aplausos.

Abel Pintos se llevó el Martín Fierro de Oro de la Música: uno por uno, todos los ganadores

La cantante María Becerra encabezó la lista de vencedores en la noche que celebró a lo mejor de la música nacional.
 

Se llevó a cabo este miércoles la primera edición de la entrega de los Martín Fierro de la Música, en Tango Porteño, con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida.

La gala, una nueva creación de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, se sumó a su larga lista de reconocimientos.

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La noche se caracterizó por grandes momentos, entre ellos: el reconocimiento a la Trayectoria a Carlos "La Mona" Jiménez, por su extensa carrera en el género del cuarteto, al Chaqueño Palavecino, por ser el mayor referente del folclore, y a Raúl Lavié, por su gran huella en el tango. Por otra parte, el galardón a la trayectoria en la música popular recayó sobre Palito Ortega, quien fue ovacionado por todos los presentes. 

Charly García fue galardonado con la distinción especial "Leyenda de leyendas", un premio creado para él. Fiel a su estilo, el astro del rock nacional agradeció el galardón con un video grabado, en el que confesó: "Nunca creí ganarme un Martín Fierro".

Pero sin dudas, uno de los momentos más comentados fue el reconocimiento a la mediática Wanda Nara, quien se alzó con la estatuilla a la Canción viral gracias a su hit debut "Bad Bitch". 

La lista de reconocimientos continuó con Patricia Sosa, destacada por su trayectoria en el género melódico/pop, Juanse por su impacto en el género del rock y Alejandro Lerner. Además, una distinción para Luis Alberto Spinetta.

El Martín Fierro de Platino, el segundo premio más importante de la noche, fue otorgado a los hermanos Pimpinela, el dúo conformado por Lucía Galán y Joaquín Galán, por su extensa trayectoria y por haber atravesado generaciones con su música.

Mientras que el Martín Fierro de Oro se lo llevó Abel Pintos, en reconocimiento por su impacto en la música argentina. 

Todos los ganadores

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas
María Becerra — Quimera Show 360° en River 

Mejor Artista Urbano
L-Gante

Mejor Artista Tropical Masculino
Uriel Lozano

Mejor Artista DJ Revelación
0ostil

Mejor Productor/a Musical
Big One

Mejor Artista Folclórico
Soledad Pastorutti

Mejor Concepto Visual
Emanero

Mejor Artista Revelación Masculino
Luciano Creiner
Valentino Merlo

Mejor Artista Tropical Femenina
Dalila

Mejor Grupo/Banda
Turf

Mejor Artista de Tango
Jorge Vázquez

Mejor Artista Melódico
Matías Napoli

Mejor Artista Revelación Femenina
Candu Domínguez

Mejor Artista DJ
Javier Zuker

Mejor Artista Pop
Lali

Mejor Grupo/Banda Tropical
Ráfaga

Mejor Música de Comerciales/Jingles
Saphirus

Mejor Artista de Cuarteto
Ulises Bueno

Mejor Artista de Música Infantil
El Reino Infantil

Mejor Manager Artístico
Marcelo Fígoli

Mejor Cortina Musical de TV
LAM

Mejor Artista Rock/Alternativo
Charly García

Mejor Álbum
María Becerra — Quimera

Mejor Colaboración
Turf & Lali — Loco un poco

Mejor Banda Cuarteto
Desakat2 y Euge Quevedo

Mejor Artista Masculino
Abel Pintos

Mejor Artista Femenina
María Becerra

Mejor Canción
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