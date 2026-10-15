Abel Pintos se llevó el Martín Fierro de Oro de la Música: uno por uno, todos los ganadores

Se llevó a cabo este miércoles la primera edición de la entrega de los Martín Fierro de la Música, en Tango Porteño, con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida.

La gala, una nueva creación de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, se sumó a su larga lista de reconocimientos.

La noche se caracterizó por grandes momentos, entre ellos: el reconocimiento a la Trayectoria a Carlos "La Mona" Jiménez, por su extensa carrera en el género del cuarteto, al Chaqueño Palavecino, por ser el mayor referente del folclore, y a Raúl Lavié, por su gran huella en el tango. Por otra parte, el galardón a la trayectoria en la música popular recayó sobre Palito Ortega, quien fue ovacionado por todos los presentes.

Charly García fue galardonado con la distinción especial "Leyenda de leyendas", un premio creado para él. Fiel a su estilo, el astro del rock nacional agradeció el galardón con un video grabado, en el que confesó: "Nunca creí ganarme un Martín Fierro".

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Pero sin dudas, uno de los momentos más comentados fue el reconocimiento a la mediática Wanda Nara, quien se alzó con la estatuilla a la Canción viral gracias a su hit debut "Bad Bitch".

La lista de reconocimientos continuó con Patricia Sosa, destacada por su trayectoria en el género melódico/pop, Juanse por su impacto en el género del rock y Alejandro Lerner. Además, una distinción para Luis Alberto Spinetta.

El Martín Fierro de Platino, el segundo premio más importante de la noche, fue otorgado a los hermanos Pimpinela, el dúo conformado por Lucía Galán y Joaquín Galán, por su extensa trayectoria y por haber atravesado generaciones con su música.

Mientras que el Martín Fierro de Oro se lo llevó Abel Pintos, en reconocimiento por su impacto en la música argentina.

Todos los ganadores

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

María Becerra — Quimera Show 360° en River

Mejor Artista Urbano

L-Gante

Mejor Artista Tropical Masculino

Uriel Lozano

Mejor Artista DJ Revelación

0ostil

Mejor Productor/a Musical

Big One

Mejor Artista Folclórico

Soledad Pastorutti

Mejor Concepto Visual

Emanero

Mejor Artista Revelación Masculino

Luciano Creiner

Valentino Merlo

Mejor Artista Tropical Femenina

Dalila

Mejor Grupo/Banda

Turf

Mejor Artista de Tango

Jorge Vázquez

Mejor Artista Melódico

Matías Napoli

Mejor Artista Revelación Femenina

Candu Domínguez

Mejor Artista DJ

Javier Zuker

Mejor Artista Pop

Lali

Mejor Grupo/Banda Tropical

Ráfaga

Mejor Música de Comerciales/Jingles

Saphirus

Mejor Artista de Cuarteto

Ulises Bueno

Mejor Artista de Música Infantil

El Reino Infantil

Mejor Manager Artístico

Marcelo Fígoli

Mejor Cortina Musical de TV

LAM

Mejor Artista Rock/Alternativo

Charly García

Mejor Álbum

María Becerra — Quimera

Mejor Colaboración

Turf & Lali — Loco un poco

Mejor Banda Cuarteto

Desakat2 y Euge Quevedo

Mejor Artista Masculino

Abel Pintos

Mejor Artista Femenina

María Becerra

Mejor Canción

Luck Ra & Miranda! - Tu misterioso alguien