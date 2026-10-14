Dalia Gutmann llega a Bahía Blanca con su show “No me calmo nada”

La actriz y comediante Dalia Gutmann regresará a Bahía Blanca el jueves 22 de octubre con su espectáculo “Experiencia Dalia Gutmann, No me calmo nada”, un unipersonal que combina humor, situaciones cotidianas y reflexiones sobre la vida adulta. La función comenzará a las 20.30 en el Gran Plaza Teatro, ubicado en Alsina 170.

Con más de 20 años de trayectoria en la comedia, Gutmann propone un recorrido por experiencias personales y situaciones con las que busca generar identificación entre los espectadores.

El espectáculo aborda temas como la maternidad, la convivencia en pareja, el paso del tiempo y las contradicciones de la vida cotidiana, desde una mirada centrada en el humor.

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La propuesta presenta las vivencias de una mujer que se acerca a los 50 años, es madre de dos adolescentes y mantiene una relación de pareja de larga duración.

Un espectáculo que combina humor y catarsis

En “No me calmo nada”, Gutmann transforma situaciones habituales de la vida adulta en historias de comedia, con su estilo de monólogos y relatos personales.

La artista construyó buena parte de su trayectoria a partir de experiencias vinculadas con el universo femenino, las relaciones personales y los cambios que atraviesan las distintas etapas de la vida.

Sin embargo, su propuesta no está dirigida únicamente a las mujeres. También incorpora situaciones y reflexiones sobre los vínculos que buscan conectar con públicos de diferentes edades.

Según la presentación oficial, el espectáculo propone una “celebración a la imperfección” y combina la comedia con la catarsis, dos elementos que forman parte de la identidad artística de Gutmann.

A través de anécdotas, confesiones y observaciones sobre la vida diaria, la comediante pone el foco en situaciones que suelen generar preocupaciones, discusiones o contradicciones.

Cuándo es el show de Dalia Gutmann en Bahía Blanca y cuánto cuestan las entradas

La presentación está programada para el jueves 22 de octubre a las 20.30, en el Gran Plaza Teatro.

Los interesados pueden consultar la disponibilidad y realizar la compra de las entradas a través de Open Show.

La llegada de Dalia Gutmann a Bahía Blanca sumará una nueva propuesta de stand up a la agenda cultural de octubre, con un espectáculo centrado en las experiencias de la vida cotidiana y las relaciones personales.