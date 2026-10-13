Detuvieron a la actriz Selma Blair por intentar abrir la puerta de un avión y atacar a dos tripulantes
La actriz enfrenta dos casos de agresión tras un confuso episodio ocurrido en un vuelo de Los Ángeles a Nueva York.
La actriz estadounidense Selma Blair, conocida por sus participaciones en "Legalmente rubia", "Juegos sexuales" y "La cosa más dulce", protagonizó un violento altercado en un avión, por el cual fue arrestada y acusada de agresión a la tripulación a bordo del vuelo.
De acuerdo con la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la actriz de 54 años compareció ante la jueza Indira Kahn en un tribunal de Queens este lunes y se declaró inocente de los cargos. Esa misma noche fue liberada bajo fianza, fijada en 20 mil dólares.
Blair cuenta con dos cargos de agresión, tras ser acusada de patear a una agente de policía aeroportuaria y a una enfermera en el pecho, según indica una jurada del tribunal penal.
Los eventos comenzaron el pasado domingo 11 de octubre en un vuelo de la aerolínea Delta, que iba de Los Ángeles con destino a Nueva York. En el avión, la actriz habría golpeado a una tripulante de cabina y mordido a otra, además de intentar abrir la puerta del avión en pleno vuelo.
La policía portuaria esperaba a la actriz en el aeropuerto J.F. Kennedy para detenerla y trasladarla a un hospital para su revisión. Allí aparentemente golpeó a una agente, identificada como María Suárez, de la Policía de la Autoridad Portuaria. Blair está acusada de patearla repetidamente en la cara, el cuello y el pecho.
La segunda agresión habría sido a una enfermera, identificada como Ashley DeLeo, en el Jamaica Hospital Medical Center, durante la madrugada del 12 de octubre, que intentaba trasladar a la actriz para que recibiera tratamiento médico adicional.
Un representante legal de la actriz emitió un comunicado en referencia a los hechos sucedidos y alegó que se trató de "una emergencia médica".
"Selma sufrió una emergencia médica que derivó en la conducta denunciada. Al aterrizar, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en condición estable", indica el comunicado. (NA)