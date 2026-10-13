Detuvieron a la actriz Selma Blair por intentar abrir la puerta de un avión y atacar a dos tripulantes

La actriz estadounidense Selma Blair, conocida por sus participaciones en "Legalmente rubia", "Juegos sexuales" y "La cosa más dulce", protagonizó un violento altercado en un avión, por el cual fue arrestada y acusada de agresión a la tripulación a bordo del vuelo.

De acuerdo con la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la actriz de 54 años compareció ante la jueza Indira Kahn en un tribunal de Queens este lunes y se declaró inocente de los cargos. Esa misma noche fue liberada bajo fianza, fijada en 20 mil dólares.

Blair cuenta con dos cargos de agresión, tras ser acusada de patear a una agente de policía aeroportuaria y a una enfermera en el pecho, según indica una jurada del tribunal penal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los eventos comenzaron el pasado domingo 11 de octubre en un vuelo de la aerolínea Delta, que iba de Los Ángeles con destino a Nueva York. En el avión, la actriz habría golpeado a una tripulante de cabina y mordido a otra, además de intentar abrir la puerta del avión en pleno vuelo.

La policía portuaria esperaba a la actriz en el aeropuerto J.F. Kennedy para detenerla y trasladarla a un hospital para su revisión. Allí aparentemente golpeó a una agente, identificada como María Suárez, de la Policía de la Autoridad Portuaria. Blair está acusada de patearla repetidamente en la cara, el cuello y el pecho.

La segunda agresión habría sido a una enfermera, identificada como Ashley DeLeo, en el Jamaica Hospital Medical Center, durante la madrugada del 12 de octubre, que intentaba trasladar a la actriz para que recibiera tratamiento médico adicional.

Un representante legal de la actriz emitió un comunicado en referencia a los hechos sucedidos y alegó que se trató de "una emergencia médica".

"Selma sufrió una emergencia médica que derivó en la conducta denunciada. Al aterrizar, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en condición estable", indica el comunicado. (NA)