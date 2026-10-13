Expectativa por la operación al papa León XIV: el Vaticano difundirá el parte médico esta tarde

El papa León XIV ingresó este martes al mediodía al Policlínico Gemelli de Roma, donde es operado de un nódulo pulmonar, según informó el Vaticano a la prensa.

El domingo, tras el rezo del Ángelus, el sumo pontífice anunció que sería operado esta semana para extirpar un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy temprana y bien localizado, según explicó el propio pontífice.

Fuentes de la Santa Sede indicaron este lunes que el nódulo en el pulmón de León XIV se detectó en una revisión médica de rutina y anticiparon que el posoperatorio durará una semana.

El pontífice estadounidense y peruano, de 71 años, mantuvo su agenda con normalidad durante la jornada del lunes, antes de ingresar al hospital. Según el boletín diario de la Santa Sede, realizó siete audiencias por la mañana y recibió a representantes de la Iglesia y de organizaciones internacionales.

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Entre ellos estuvieron el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano. También se reunió con Martin Krebs, nuncio apostólico en Suiza, Liechtenstein y Mónaco; con el arzobispo japonés Tarsicio Isao Kikuchi y Alistair Dutton, presidente y secretario general de Cáritas Internacional, respectivamente; con el arzobispo estadounidense Timothy Broglio y con Michael Francis Crotty, representante permanente de la Santa Sede ante la Comunidad Económica de África Occidental.

Sin embargo, León XIV canceló todas sus audiencias hasta el martes 20 de octubre debido a su hospitalización y a la intervención quirúrgica prevista para esta tarde.

La suspensión también obligó a reorganizar otros compromisos del Vaticano. El Papa no participará en la sesión vespertina de un encuentro internacional sobre la familia, organizado por el décimo aniversario de la publicación de Amoris laetitia.

Además, la misa prevista para este miércoles 14 de octubre en la plaza de San Pedro no será presidida por el pontífice. En su lugar, estará a cargo del cardenal Luis Antonio Tagle, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización.

El encuentro reúne a representantes de conferencias episcopales de distintos países. También se modificó la presentación del informe final: León XIV pidió conocer las conclusiones antes de su publicación para poder ofrecer sus propias reflexiones.

Desde que el pontífice anunció que debía ser operado, llegaron mensajes de apoyo de referentes políticos y religiosos de distintos países. Entre ellos se encuentran el presidente argentino, Javier Milei, y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quienes expresaron sus deseos de una pronta recuperación.

También hubo expresiones de solidaridad desde distintas instituciones religiosas. El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) anunció una jornada especial de oración por la salud del Papa, mientras que referentes de la Iglesia en otros países convocaron a sus comunidades a acompañarlo con sus plegarias. (TN)