Suspendieron a una jueza de familia por filtrar datos de un expediente judicial a una amiga

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe suspendió a la jueza de familia Sabina Sansarricq acusada de filtrarle datos de un expediente judicial a un amiga. Dicha medida se suma a la apertura de un sumario administrativo y a la investigación penal llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación.

La máxima entidad judicial de la provincia confirmó que Sansarricq, titular del Juzgado de Familia N°7 de Rosario, fue suspendida de manera provisoria mientras se investiga la presunta filtración de información de un expediente perteneciente a una colega.

Los abogados Sergio Bollatti y Fabio Cerutti Saco fueron los encargados de dar impulso a la causa y de explicar que el trasfondo de la investigación está en que la magistrada en cuestión es amiga de la contraparte en el conflicto judicial que estaba a cargo de otra jueza.

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“Sacaba información de un expediente que manejaba otra jueza y se la pasaba a la contraparte”, indicó Bollatti en diálogo con Cadena 3.

Durante la pesquisa se incautó el celular de la magistrada donde se habrían encontrado audios, mensajes de texto y fotografías de las partes: “La evidencia es muy fuerte”.

De acuerdo a lo detallado por Bollati, la acusada informaba sobre movimientos y detalles de las actuaciones en la causa, la cual inició tras la denuncia de la mujer que, tras la muerte de su marido, observó que un sobrino había comenzado a utilizar y transferir parte del patrimonio sin autorización.

Ahora, la suspensión preventiva implica una reducción del 50% de los haberes de la jueza, mientras que continúa la investigación penal, bajo la intervención de la fiscal Karina Bartocci. (NA)