Chaco: cayeron dos jóvenes acusados de planificar con IA un tiroteo masivo en una universidad

Gendarmería Nacional logró detener en Chaco a dos sujetos que planificaron con Inteligencia Artificial un tiroteo masivo en una universidad de la provincia de Corrientes. El procedimiento inició a raíz de una alerta por parte del FBI debido a que los involucrados utilizaban la plataforma ChatGPT.

La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos generó un alerta en la Argentina ante la presencia de dos personas en la conocida plataforma ChatGPT en la cual obtuvieron información de un plan específico para realizar un ataque a una Universidad de otra provincia.

En la denuncia se advertía acerca de un usuario radicado en la localidad de Roque Sáenz Peña que, mediante consultas en la aplicación de inteligencia artificial, “afirmaba poseer armas, explosivos y municiones junto con un plan detallado para perpetrar un tiroteo masivo en establecimientos educativos locales”.

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Tras llevar a cabo relevamientos de datos, análisis de direcciones IP, entrecruzamiento de información en redes sociales y tareas de campo en inmediaciones de la Universidad de la Cuenca del Plata, en la provincia de Corrientes, los uniformados identificaron la vivienda del principal sospechoso sobre la avenida Hipólito Yrigoyen de la citada ciudad chaqueña.

Con la orden emitida por el Juzgado Federal de Garantías y el apoyo de la Sección Explosivos local, el personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Sáenz Peña” concretó el allanamiento en el inmueble.

Durante la inspección se secuestraron dos agendas con anotaciones manuscritas que reflejan la planificación logística para la comisión del atentado, así como 10 elementos cortopunzantes y herramientas (machete, facas tumberas, barretas y cuchillos), un bidón metálico para transporte de combustible, un libro con simbología nazi, $3.280.000 en efectivo, tres celulares, tres notebooks, una computadora de escritorio y dispositivos de almacenamiento digital.

Por orden del Magistrado Interviniente, los gendarmes procedieron a la detención comunicada de dos ciudadanos mayores de edad, quienes quedaron alojados en sedes policiales a disposición de la magistratura interviniente. (NA)