El papa León XIV será operado este martes en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma para extirpar un nódulo localizado en un pulmón, informó este lunes el Vaticano.

El horario de la intervención quirúrgica está previsto para la media mañana, según precisan las informaciones procedentes de Roma.

Atendió su agenda

"El papa continúa con sus actividades programadas para hoy", informó el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

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El problema de salud del papa no fue obstáculo para que el religioso pudiese continuar atendiendo su agenda.

Este lunes la actividad papal era intensa, con una jornada incluye de audiencias matinales, aunque sin compromisos oficiales para la tarde.

Amoris Laetitia

Entretanto, continuaban en el Vaticano los trabajos relativos a "Amoris Laetitia", con la participación de obispos de todo el mundo.

La misa del miércoles 14 de octubre —que marca la clausura del encuentro sobre "Amoris Laetitia" y que originalmente iba a ser celebrada por el papa— será presidida en su lugar por el cardenal Luis Antonio Tagle.

Tras la hospitalización del Pontífice, la Oficina de Prensa de la Santa Sede anunció asimismo que el papa, como es lógico, no asistirá este martes a la entrega de la "Medalla de la Sostenibilidad" en Castel Gandolfo, un acto que estaba previsto para las 17 horas. (NA)