Polonia: detienen a un sospechoso de planear el asesinato del primer ministro y su vice

La Policía de Polonia detuvo este domingo a un hombre sospechoso de planear un atentado contra el primer ministro, Donald Tusk, y el viceprimer ministro y titular de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, después de que los servicios de seguridad recibieran información sobre un posible ataque contra ambos dirigentes.

La detención fue confirmada por el ministro del Interior polaco, Marcin Kierwinski, quien informó que el sospechoso había sido identificado y arrestado por las fuerzas de seguridad.

"El hombre que amenazó y planeó un ataque contra el primer ministro Donald Tusk ha sido detenido", anunció el funcionario a través de la red social X.

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Por su parte, Tusk confirmó el arresto y agradeció públicamente a la Policía por su "actuación rápida y decisiva" frente a la amenaza.

Según informó informaron diversas cadenas de noticias internacionales, el detenido es un hombre de unos 60 años procedente de la región de Baja Silesia, que fue identificado mediante el análisis de contenidos publicados en Internet.

La investigación se inició después de que la Policía recibiera información sobre un posible atentado contra los principales funcionarios del Gobierno polaco.

Ante esa situación, el Ministerio del Interior dispuso medidas de seguridad adicionales y convocó a una reunión de emergencia con representantes de la Policía, el Servicio de Protección del Estado y la Agencia de Seguridad Interna.

El portavoz de los servicios especiales, Jacek Dobrzynski, advirtió que las autoridades reciben cada vez más amenazas contra dirigentes políticos y señaló que, en este caso, existía una probabilidad elevada de que pudieran concretarse.

Las autoridades no difundieron detalles precisos sobre la modalidad del presunto atentado ni informaron si el sospechoso contaba con colaboradores.

El episodio se produjo en un contexto de creciente preocupación por las amenazas contra dirigentes políticos y los recientes hechos de violencia registrados en Polonia, país miembro de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

En 2024, el propio Tusk había denunciado amenazas contra su vida después del intento de asesinato del entonces primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, quien resultó gravemente herido en un ataque a tiros.

La investigación continúa mientras las autoridades polacas buscan determinar el alcance de la amenaza y si existieron otras personas involucradas en la planificación del presunto atentado. (NA)