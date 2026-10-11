Chile advierte sobre el riesgo de un “evento crítico” con Argentina por un buque que viajará a Malvinas

La circulación de un buque chileno por aguas argentinas con destino a las Islas Malvinas amenaza con volver a tensionar el vínculo bilateral entre las naciones separadas por la Cordillera de los Andes.

La reactivación de la ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas encendió las alarmas diplomáticas y de seguridad en la región en las últimas horas, tras reportes de la inteligencia chilena advirtiendo sobre las acciones que podría implementar Argentina.

El proyecto, impulsado por la empresa Easter Island Naviera, contempla el envío periódico de productos desde Chile hacia Malvinas. El barco asignado es el Danstar, que tiene una capacidad de carga de 1.389 toneladas y tendrá como misión transportar alimentos, materiales de construcción, maquinarias y provisiones generales hacia Puerto Argentino.

Con esta iniciativa, Punta Arenas aspira a convertirse en un nodo estratégico de abastecimiento para las islas y disputar la conexión comercial que históricamente ha liderado Montevideo. Según estimaciones del sector, el mercado proyectado supera los US$20 millones anuales.

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Pese al optimismo del sector empresarial por la oportunidad que representaría para la Región de Magallanes, informes de la inteligencia chilena advierten sobre la posibilidad de un "evento crítico" con el inicio de las operaciones, estimadas entre noviembre y diciembre.

Aunque inicialmente se evaluó realizar la travesía bordeando el Mar de Drake para evitar controversias internacionales, esa opción fue descartada y se fijó el recorrido a través del Estrecho de Magallanes. El punto más delicado del itinerario ocurrirá cuando la embarcación abandone el estrecho y avance por aguas de jurisdicción argentina.

Los reportes de inteligencia señalan como hipótesis de máxima gravedad una eventual interceptación o captura de la nave por parte de la Prefectura Naval Argentina o la Armada Argentina.

El trasfondo legal del conflicto se apoya en normativas argentinas como el Decreto 256/2010, que requiere autorización previa a todo buque que transite hacia las Malvinas desde puertos del territorio argentino o que navegue por sus aguas jurisdiccionales con ese destino. A este antecedente se suma la controversia por el Decreto 457/2021 sobre políticas de defensa en la zona austral, que motivó reclamos diplomáticos desde Santiago.

Sin embargo, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 obliga a Argentina a garantizar “en cualquier tiempo y circunstancias” la libre navegación de buques de todas las banderas en sus aguas jurisdiccionales hacia y desde el Estrecho de Magallanes. Además, el Tratado de Límites de 1881 le dio a Chile la soberanía plena sobre ese paso y consagró la libre navegación.

Con el objetivo de evitar una escalada innecesaria, se determinó que el Danstar zarpará sin escolta militar chilena y con fecha exacta bajo reserva. No obstante, desde el Ejecutivo chileno reconocen que siguen de cerca cada alternativa del proyecto, advirtiendo que cualquier eventualidad durante la navegación obligará a activar una respuesta diplomática. (NA)