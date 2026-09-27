Malvinas: Chile respaldó el reclamo argentino, pero defendió el derecho al comercio con las islas

El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Torconal, respaldó el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, pero defendió el respeto a la voluntad de los kelpers y el derecho de su país de comerciar con el archipiélago austral.

“Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, pero hay una situación de hecho: un país amigo (Reino Unido), ¿no es cierto? Hace 200 años ejerce soberanía sobre las islas. Por lo tanto, una cosa es apoyar un reclamo como país frente a la posición de un país amigo, pero de acuerdo al derecho internacional, respetando la voluntad e interés de las personas involucradas y por la vía pacífica”, afirmó en una entrevista con Polar TV de Magallanes.

Además, afirmó: “Lo que nosotros respaldamos es que se sienten pacífica y civilizadamente a conversar los dos países y no repitamos situaciones de conflicto”.

El ministro habló sobre el proyecto para abrir un corredor marítimo entre la ciudad de Punta Arenas, en el sur de Chile, y las Malvinas, en beneficio de la región de Magallanes.

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A inicios de septiembre, la empresa naviera chilena Eastern Islands firmó un acuerdo con el gobierno de las islas para abrir una conexión marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino.

Barrios Torconal dijo que la región de Magallanes tiene “el derecho de ejercer el comercio”.

“Chile y la comunidad magallánica tienen el derecho de ejercer el comercio y todas las actividades que permiten las leyes. Por lo tanto, no veo inconvenientes en que se desarrollen esas actividades”.

También abordó el tema de la explotación petrolífera en las islas Malvinas, que tensó en las últimas semanas la relación entre Buenos Aires y Londres con el anuncio por parte de Javier Milei de sanciones a las empresas y ejecutivos que participen de estas actividades.

El ministro dijo que se trata de un “tema puntual que puede ser un poco más conflictivo” y precisó que “analizar en su momento” ese asunto.

Además, el ministro puso en duda los compromisos asumidos por Chile en el Mercosur en relación con las Malvinas.

“Hay un tema puntual que puede ser un poco más conflictivo, que es el tema de las exploraciones petrolíferas y mineras, que hay que analizar en su momento y ver cómo conjuga eso con los planteamientos que tomó Chile como país, aunque son de carácter político y no obligatorios legalmente, en Mercosur y Unasur en el sentido de que se apoyaba de manera más categórica, más parcial e involucrada en la pretensión argentina”, afirmó.

Además, aseguró: “Es un tema que la cancillería tiene que ver. Tiene que ver con las autoridades locales y también si se va a pedir algo que tendrá que ser de común acuerdo con las personas involucradas”.

La Declaración del Mercosur de 2011 comprometió a los Estados asociados, incluido Chile, a impedir el ingreso a sus puertos de buques de bandera isleña y a no brindar soporte a la explotación de los recursos naturales de las islas. (TN)