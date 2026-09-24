La Justicia le pide información a Gran Bretaña e Israel sobre las empresas que buscan petróleo en Malvinas

El juez federal Julián Ercolini le pedirá a las autoridades judiciales de Gran Bretaña e Israel información sobre los directivos, representantes legales y composición societaria de las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, que operan en las Islas Malvinas.

El pedido lo realizó el fiscal Carlos Stornelli en el marco de la causa por la exploración hidrocarburífera ilegal en la Cuenca Malvinas Norte (proyecto Sea Lion) y responde a las actividades petroleras que la Argentina considera ilegales en aguas cercanas a las Islas Malvinas.

El objetivo es identificar y llamar a indagatoria a sus responsables por la violación de distintas leyes argentinas y, en el caso de que no se presenten, pedir su captura a Interpol.

En cuanto a Gran Bretaña, el magistrado solicitó la información societaria de las firmas del grupo Rockhopper, la identidad de sus autoridades desde 2012 y antecedentes sobre licencias petroleras.

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Respecto a Israel, pidió el registro societario y de directivos de Navitas Petroleum desde 2012 y sus relaciones con Rockhopper.

En lo que refiere a los testigos y las pruebas, se solicitó la declaración de la embajadora Paula Iris Di Chiario e informes a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Seguridad sobre actuaciones ambientales y fuerzas federales.

La decisión coincide con el encuentro que el presidente Javier Milei tiene previsto para este jueves con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, después de la intervención del mandatario en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Navitas, la operadora del proyecto petrolero Sea Lion, es una firma relacionada a Israel.

La causa comenzó a raíz de una denuncia del Gobierno tras la cadena nacional que encabezó Milei el pasado 3 de septiembre, en la que habló sobre la recuperación de las Islas Malvinas y el endurecimiento de las sanciones para las empresas que buscan extraer petróleo de las aguas de Malvinas. (NA)