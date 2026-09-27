Reino Unido devuelve 12 reliquias culturales y obras de arte a China

El Reino Unido devolvió 12 reliquias culturales y obras de arte a China durante una ceremonia de entrega celebrada la noche del miércoles en la Embajada de China en el Reino Unido.

Rao Quan, viceministro de Cultura y Turismo y jefe de la Administración Nacional del Patrimonio Cultural de China, se unió a la ceremonia en línea.

El embajador chino en Reino Unido, Zheng Zeguang, asistió al evento, detalla un informe de Xinhua.

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Una causa justa

Según la parte china, facilitar la devolución de reliquias culturales perdidas a sus países de origen es una causa justa que salvaguarda el patrimonio cultural, respeta los derechos culturales y los sentimientos nacionales de los pueblos de todo el mundo, y protege el patrimonio de la civilización humana.

La parte británica señaló que esta devolución es un resultado positivo de la cooperación práctica entre los dos países, que refleja su respeto mutuo y su firme compromiso de trabajar juntos para combatir el tráfico ilícito de reliquias culturales.

Las reliquias culturales y las obras de arte fueron incautadas por la Policía Metropolitana de Londres durante investigaciones. (NA)