El secretario de Defensa británico afirmó que están preparados para defender militarmente las Malvinas

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, brindó una advertencia a la Argentina en relación al reclamo por la soberanía de las islas Malvinas. El funcionario sostuvo que Reino Unido está armada y preparada para defender el archipiélago.

“Esto no es 1982. Los argentinos carecen de la capacidad para tomar las islas Malvinas. Nosotros tenemos la capacidad de defenderlas”, dijo en diálogo exclusivo con The Sun on Sunday.

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Streeting acusó al presidente Javier Milei de difundir “la misma propaganda falsa de siempre” al afirmar que las islas pertenecen a la Argentina. “Lo que hemos visto del presidente de Argentina es lo mismo que oímos de los argentinos año tras año: quejarse de las Malvinas, diciendo que son suyas”, apuntó.

E insistió: “Este asunto se resolvió en 1982, y sigue siendo la voluntad firme de los habitantes de las islas Malvinas, la inmensa mayoría de los cuales, como saben, eligen ser británicos, y nosotros lo apoyamos”.

Ante la consulta de la periodista de si Reino Unido sería capaz de proteger militarmente a las islas si la Argentina enviara buques de guerra, el secretario respondió que sí.

Escalada de tensión

Las palabras de Streeting surgieron tres días después de que Milei hiciera una encendida defensa del reclamo argentino por la soberanía del archipiélago en la Asamblea General de la ONU y criticara fuertemente al organismo por “mirar hacia otro lado con la causa”.

Previamente la gestión libertaria había endurecido drásticamente su postura frente a la explotación de recursos naturales en la zona de las Malvinas y recrudecido las sanciones sobre aquellas empresas involucradas en la misma.

Durante su discurso en la ONU, Milei exigió a Reino Unido retomar el diálogo y “encontrar una solución pacífica y debatir sobre la explotación de los recursos naturales”. “No nos vamos a sentar a esperar que la ONU actúe, vamos a tomar cartas en el asunto”, señaló el líder libertario.

Un día antes, el pasado martes, el primer ministro británico, Andy Burnham se refirió a la Cuestión Malvinas en su discurso ante la Asamblea General y resaltó que Reino Unido estará “firme contra cualquier amenaza al orden de la ley”. (Con información de La Nación)