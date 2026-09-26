El papa celebró una misa multitudinaria en París

El Papa invitó este sábado a los católicos de Francia a saciar en Cristo la sed más profunda del corazón humano y a convertir la fe recibida en una fuente de esperanza para los demás, informó el Vaticano.

Durante la Santa Misa celebrada en la Plaza de la Concordia de París, el Pontífice presentó a Jesucristo como “fuente de agua viva” y exhortó a las familias, los jóvenes, los catecúmenos y toda la comunidad cristiana a llevar el Evangelio allí donde existen el desánimo, la soledad y la “sequía espiritual”.

Una multitud en la Plaza de la Concordia

En la Plaza de la Concordia, durante la Santa Misa celebrada en el marco de su Viaje Apostólico a Francia, el Papa León XIV centró su homilía en una imagen bíblica, ante una multitud de aproximadamente 700 mil personas, calcularon los medios de Francia.

“El que tenga sed, que venga a mí y beba” (Jn 7,37) fue la imagen en la que se detuvo León XIV, según aclara el sitio Vatican News.

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Ante los fieles reunidos en París, el Pontífice invitó a redescubrir en Jesucristo la fuente capaz de saciar las aspiraciones más profundas del ser humano y animó a los cristianos franceses a transmitir la fe, la esperanza y la caridad allí donde existen el desánimo y la sequía espiritual.

El Sumo Pontífice continuaba este sábado en Lourdes su visita pastoral a Francia.