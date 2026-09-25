Abel Pintos le cantará al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione, el lunes 9 de noviembre de 2026 a las 9:15 horas, según se conoció en la agenda publicada hace unos días sobre la actividad que tendrá en su visita a la Argentina.

El cantante recibió la invitación formal desde el Vaticano en las últimas horas. En los próximos días, luego de algunas reuniones entre el equipo de Abel y los organizadores, se conocerán más detalles.

Desde que se confirmó la visita del sumo pontífice, varios nombres comenzaron a sonar con fuerza para cantar en los distintos puntos que tendrá de encuentro con los fieles.

“Argentina con el papa León”: presentaron la canción oficial para recibir al sumo pontífice

Días atrás se estrenó la canción oficial para la visita del papa León XIV en el país. La composición, llamada “Argentina con el papa León”, fue dada a conocer por la Conferencia Episcopal.

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“¡La venida del papa a la Argentina ya tiene canción!”, anunció la Iglesia en sus redes para preparar la llegada del santo padre, que estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre.

Además, dio detalles sobre la selección de la pieza musical. “Con mucha alegría y agradecimiento a cada una y a cada uno de los que puso su don al servicio de este acontecimiento que estamos preparando como pueblo argentino, les presentamos la canción seleccionada por el jurado del Concurso Nacional”, informaron.

“Sigamos preparándonos para la llegada del papa León con alegría y esperanza”, se completa el comunicado. (TN)