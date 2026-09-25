La Sinfónica y el Coro Estable, con obras de Ravel, Debussy y Fauré
Organismos Artísticos del Sur ofrecerá un nuevo concierto sinfónico coral a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial y el Coro Estable de Bahía Blanca, bajo la dirección del maestro invitado Luciano Falcón.
Bajo la dirección del maestro invitado Luciano Falcón, y la participación de los solistas Luisa Reimers (soprano) y Franco Cirullo (barítono), en el programa se interpretarán las obras: “Pavana para una infanta difunta” de Maurice Ravel, “Petite Suite” de Claude Debussy y el “Requiem” de Gabriel Fauré.
Luisa Reimers, soprano
Franco Cirullo, barítono
Las entradas se podrán adquirir en el Gran Plaza Teatro de lunes a sábado de 17:00 a 20:30. Descuentos a jubilados y estudiantes únicamente por boletería.
Director Luciano Falcón
La “Pavana para una infanta difunta” de Maurice Ravel, es una obra breve y delicada, con un aire melancólico que recuerda la elegancia de las antiguas danzas cortesanas. “Petite Suite” de Claude Debussy se caracteriza por su agilidad y encanto, destacando su lirismo, sus melodías frescas y una sonoridad luminosa llena del color característico de la música francesa. El “Requiem” de Gabriel Fauré, se caracteriza por su serenidad y su tono contemplativo. transmitiendo una visión más luminosa de la muerte, con momentos de gran espiritualidad y belleza