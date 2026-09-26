Gobierno de Bolivia declara como prioridad la reorganización o disolución de empresas públicas

El Gobierno de Bolivia declaró como prioritaria la reorganización, disolución o liquidación de las empresas públicas de nivel central del Estado, decisión que pone bajo revisión a 67 entidades y abre la posibilidad de nuevos cierres como parte del programa de ajuste fiscal impulsado por el presidente Rodrigo Paz Pereira.

El Decreto Supremo 5727 aprobado el jueves y publicado este viernes en la Gaceta Oficial, establece una ruta general para definir el futuro de las empresas estatales y mixtas, después de que una evaluación técnica detectó al menos 20 entidades en situación crítica, según observó la Agencia Noticias Argentinas.

La norma fue aprobada durante una reunión virtual del gabinete, encabezada por el presidente Paz Pereira desde la ciudad de Nueva York, donde participó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Declarar de prioridad la reorganización, disolución y/o liquidación de las Empresas Públicas del nivel central del Estado”, señaló el artículo 1 del decreto.

El proceso no supone el cierre automático de esas 67 empresas y el Gobierno deberá determinar de manera individual si corresponde reorganizarlas, disolverlas o liquidarlas.

La evaluación se hará a partir de un diagnóstico elaborado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública, que deberá ser aprobado por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública.

Del universo evaluado, 42 empresas son por completo estatal, mientras que otras 25 son mixtas, con participación mayoritaria del Estado y capital privado.

De las 67 empresas estatales, el 80 % fue creado mediante Decreto Supremo, en las dos últimas décadas.

Entidades estratégicas como la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), además de eléctricas y petroleras, surgieron por recuperación estatal o nacionalización.

La medida gubernamental profundiza una revisión anunciada por el Ejecutivo el pasado 10 de septiembre, fecha en que informó que preparaba el cierre de hasta una decena de empresas públicas deficitarias en los siguientes meses, como parte de sus esfuerzos para reducir el gasto estatal.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, anticipó también de forma reciente que esa decisión se ejecutará en el corto plazo y el futuro de cada empresa dependerá de la evaluación financiera.

Programa para renovar el transporte público y acelerar la reconversión de diésel a gas

El Gobierno de Bolivia creó el programa nacional “PATRIA” para financiar la renovación de vehículos del transporte público y acelerar la reconversión de unidades de diésel a Gas Natural Vehicular (GNV), en respuesta al impacto generado por el retiro de la subvención estatal a los combustibles, anunciaron las autoridades.

El programa, establecido mediante el Decreto Supremo 5726 difundido este viernes, permitirá a los conductores del transporte federado, libre y cooperativo acceder a mecanismos de financiamiento para adquirir nuevos vehículos.

El capital aportado por el Estado podrá ser recuperado mediante pagos vinculados al consumo de combustible.La medida llega en un momento de tensión con los sindicatos del transporte, que rechazaron el incremento del precio del diésel después de que el Gobierno decidiera dejar su cotización a lascondiciones del mercado internacional.

Los choferes bolivianos anunciaron esta semana un repliegue nacional de unidades durante 24 horas para el próximo lunes 28 de septiembre y advirtieron con escalar las medidas de presión hasta un paro indefinido, en rechazo al nuevo esquema de precios del diésel que pone fin al subsidio gubernamental.

La principal novedad del programa consiste en que el financiamiento podrá pagarse de manera progresiva cada vez que el beneficiario cargue combustible, mediante un sistema informático conectado a las estaciones de servicio.

“El Programa Nacional de Renovación de Vehículos ‘PATRIA’ se ejecutará con el Sistema Informático de Financiamiento Integrado por Consumo de Combustibles”, establece el decreto.

La Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular pasa a denominarse Entidad Ejecutora de Renovación Vehicular Patria, instancia que dependerá del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

La nueva entidad será responsable de la conversión a GNV y del mantenimiento de equipos, así como de la reposición de cilindros, la conversión de vehículos de diésel y el nuevo programa de renovación.

Los mecanismos de financiamiento podrán incluir fondos, fideicomisos y otros instrumentos que resulten técnica y financieramente viables, según Xinhua.

El Ejecutivo pretende con lo anterior acelerar la sustitución de vehículos que funcionan con diésel por unidades a GNV, un combustible de menor costo relativo para el transporte público boliviano, en un escenario marcado por el encarecimiento del combustible tras el retiro de la subvención. (NA)