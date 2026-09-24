“Argentina con el papa León”: cómo es la canción oficial para recibir al sumo pontífice

La Conferencia Episcopal Argentina presentó este jueves la canción seleccionada por el jurado de un concurso nacional para acompañar de manera oficial la visita del papa León XIV a la Argentina.

Creada por los cordobeses Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, la obra se titula "Argentina con el Papa León" e ilustrará las actividades del sumo pontífice, quien estará presente en el país entre el 8 y el 11 de noviembre.

Qué dice la letra de “Argentina con el papa León”

Argentina, caminando con esperanzas, intentando

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ser iglesia, ser camino hacia la paz.

Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos:

¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!

Caminando juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminando juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Hoy la Iglesia no descansa, testimonio y alabanza;

el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra iglesia.

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos!, ¡hay lugar para todos!

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Argentina con León.

La agenda de León XIV en la Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina incluirá encuentros en la Casa Rosada, una misa en Luján, actividades en Córdoba y Claypole, una vigilia con jóvenes y una visita a un complejo penitenciario federal.

Domingo 8

León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre procedente de Montevideo. El aterrizaje en el Aeroparque Jorge Newbery está previsto para las 16:30, donde tendrá lugar la recepción oficial.

A las 17 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín, y veinte minutos después participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

A las 17:50 está prevista la visita al presidente Javier Milei y a las 18:30 el Papa mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará un discurso.

Lunes 9

A las 9:15 el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, mientras que a las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires.

Por la tarde, a las 16:10, encabezará un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) y luego se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada finalizará con la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos en el Arzobispado.

Martes 10

León XIV viajará a Córdoba. Su partida desde Buenos Aires está programada para las 7:30 y la llegada al aeropuerto Ambrosio Taravella para las 9.

A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y a las 15:15 mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El pontífice regresará a Buenos Aires durante la tarde y a las 20:15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11

En la última jornada, León XIV visitará a las 8 el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde dirigirá un saludo.

Luego viajará a Luján, donde a las 10 celebrará una misa en la plaza situada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia de despedida está prevista para las 13:30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. Media hora después, el Papa partirá hacia Lima para iniciar la etapa peruana de su viaje apostólico.