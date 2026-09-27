Detuvieron a cinco personas acusadas de planear un ataque en una base británica usada por EE.UU.

La Policía británica detuvo a cinco hombres sospechados de cometer delitos vinculados al terrorismo en las inmediaciones de la base aérea de Fairford, en Gloucestershire.

Los investigadores fueron alertados durante la madrugada por la presencia de tres vehículos considerados sospechosos y, tras los arrestos, desplegaron equipos especializados en explosivos.

El operativo obligó a establecer un perímetro de seguridad de 400 metros y a evacuar a unas 85 familias de la localidad cercana de Whelford, según informó la BBC y supo la Agencia Noticias Argentinas.

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Los artificieros examinaron los vehículos y trabajaron con apoyo de un robot, mientras las autoridades mantenían un dispositivo especial en la zona.

La Policía Antiterrorista británica indicó que los cinco detenidos son sospechosos de estar preparando un acto terrorista y que permanecen bajo custodia. Sin embargo, las autoridades todavía no informaron sus identidades ni nacionalidades y señalaron que la investigación continúa para determinar las circunstancias del episodio.

La base de Fairford también es utilizada por efectivos de Estados Unidos y recientemente recibió bombarderos estadounidenses en el marco de las operaciones contra Irán.

Desde el Gobierno británico aseguraron que la situación está bajo control, mientras que las autoridades estadounidenses señalaron que ningún militar de ese país está involucrado en el incidente. (NA)