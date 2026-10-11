“No hay duda de su continuidad”: Menem respaldó a Caputo y denunció operaciones para desplazarlo

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a respaldar al ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que “no hay ninguna duda” sobre su continuidad en el Gobierno, al tiempo que denunció la existencia de un “ejército de operadores” que busca debilitar a la administración de Javier Milei mediante versiones sobre una eventual salida del funcionario.

“Cada vez que Toto Caputo, que está haciendo una gestión brillante por la Argentina, cada vez que está haciendo algo importante por la Argentina, sale un ejército de operadores a poner en duda su continuidad. No hay ninguna duda en la continuidad de Toto, esto que quede claro”, enfatizó Menem durante una entrevista con la señal de noticias La Nación +.

El dirigente sostuvo que se trata de una maniobra recurrente contra el oficialismo y recordó que ya habían circulado versiones similares durante otras instancias de la gestión económica. “Siempre el mismo modus operandi”, afirmó, y agregó: “Inventan cualquier estupidez respecto de esto porque lo que quieren hacer es debilitar al Gobierno. Ahora, no es Toto, es el Gobierno”.

En ese contexto, Menem defendió la política económica y negó que se estén perdiendo puestos de trabajo. Aseguró que durante la actual gestión se crearon más de 500.000 empleos y relativizó el cierre de empresas al señalar que, de las 32.000 mencionadas durante la entrevista, más de 22.000 tenían uno o dos trabajadores, según sus cifras.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El titular de Diputados reconoció que algunos sectores atraviesan dificultades y atribuyó parte de la desaceleración de la actividad al encarecimiento internacional del petróleo y a las consecuencias de la crisis en el estrecho de Ormuz. Sin embargo, consideró que la Argentina pudo afrontar ese escenario gracias a las políticas implementadas por el Gobierno.

Por otra parte, Menem advirtió que La Libertad Avanza buscará acuerdos electorales con los gobernadores que compartan la política de reducción de impuestos y desregulación económica impulsada por la administración nacional, y sostuvo que las coincidencias programáticas serán determinantes para definir las alianzas de cara a 2027.

“Sería mucho más fácil avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza y llegar a alianzas electorales, pero si queremos que esto dure y perdure en el tiempo, lo que tenemos que hacer es tener agendas programáticas similares”, sostuvo.

El dirigente explicó que esas coincidencias deben incluir “bajar impuestos, seguir desregulando, seguridad jurídica, previsibilidad y no cambiarle las reglas a la gente”, y consideró necesario que las administraciones provinciales y municipales acompañen las reformas económicas promovidas por Milei.

En ese sentido, afirmó que el Gobierno nacional redujo la presión trib

"Es muy temprano": la respuesta de Martín Menem sobre los acuerdos con el PRO de cara al 2027

utaria en cerca de tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB), equivalentes, según sus cálculos, a unos 20.000 millones de dólares, pero cuestionó que ese esfuerzo no haya tenido una respuesta equivalente en todas las provincias.

“Nosotros necesitamos que también vayan a fondo y esas van a ser las provincias con las cuales tengamos más posibilidades de ir avanzando en los acuerdos”, señaló, y aseguró que el oficialismo ya mantiene entendimientos con algunos distritos y conversaciones con otros.

Menem rechazó, además, las versiones sobre supuestas diferencias dentro del Gobierno respecto de la velocidad con la que deberían cerrarse las alianzas. “Es falso, hay algunos malintencionados que hacen circular eso”, sostuvo, y remarcó que “no podemos ponernos de acuerdo si vamos para lados distintos”.

En materia electoral, ratificó su intención de eliminar definitivamente las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al considerar que representan un costo que no debería afrontar el Estado. “Es un gasto innecesario. Es querer cargar en la espalda del contribuyente la interna de cada partido”, cuestionó.

Por otra parte, descartó que las diferencias públicas entre Milei y Patricia Bullrich impliquen una crisis interna y sostuvo que la existencia de posiciones distintas dentro del oficialismo resulta saludable para el funcionamiento del equipo de gobierno.

Finalmente, ratificó que Milei buscará un segundo mandato presidencial en 2027. “No queda ninguna duda de que el candidato en el 2027 es el presidente. El presidente va por la reelección”, afirmó, y aseguró que La Libertad Avanza trabaja en los 24 distritos del país para alcanzar ese objetivo.

Consultado sobre una eventual candidatura presidencial del gobernador bonaerense Axel Kicillof, Menem evitó evaluar ese escenario y respondió: “Nosotros competimos contra nosotros mismos. Nosotros tenemos que enfocarnos en nuestra gestión”. (NA)