Una historia que nunca pierde su magia: “El Cascanueces” llega a Bahía

Hay historias que nunca pierden su magia. Y El Cascanueces es, sin dudas, una de ellas.

Inspirada en el cuento de E. T. A. Hoffmann, la historia sigue a Clara, una niña que, a través de sus sueños, emprende un viaje extraordinario junto a un príncipe hacia un mundo de fantasía, reinos encantados y el maravilloso País de las Golosinas.

Con la inolvidable música de Piotr Ilich Tchaikovsky, El Cascanueces invita a sumergirse en un universo donde los sueños cobran vida y cada movimiento cuenta una historia.

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La compañía, con una extensa trayectoria internacional y más de 100 giras por los cinco continentes, propone una puesta que reúne la elegancia y la técnica de las grandes escuelas del ballet clásico.

Una oportunidad para reencontrarse con la belleza de la danza, emocionarse con una historia que atraviesa generaciones y disfrutar de una noche diferente en el teatro.

Las entradas ya están disponibles y toda la información puede consultarse en OpenShow.com.ar