Literatura, cine y música: qué actividades habrá por la Semana de la Lengua Italiana

Bahía Blanca celebrará del 11 al 23 de octubre la XXVI Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, una iniciativa impulsada por la red diplomática italiana que busca promover el idioma y su vínculo con la cultura.

La programación local incluirá actividades literarias, teatrales, musicales y educativas, organizadas por el Consulado General de Italia junto con distintas instituciones de la ciudad y la región.

La edición de este año se desarrolla bajo el lema "Lingua geniale: ideare, progettare, creare con l’italiano" (Lengua genial: idear, proyectar y crear con el italiano).

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Durante la presentación del programa, el cónsul general de Italia, Nicola Bazzani, destacó el trabajo conjunto con las entidades participantes y el alcance de la propuesta en el ámbito local. "Hace 26 años que esta iniciativa busca impulsar el valor del idioma italiano como medio de colaboración cultural y difusión de la italianidad en el mundo", explicó.

En Bahía Blanca, la agenda contempla presentaciones de libros en italiano durante la Feria Internacional del Libro, dos obras teatrales, una gala lírica, una jornada sobre la influencia italiana en el cine argentino, las tradicionales Olimpiadas de italiano y una maratón de lectura.

"Este año, gracias al empuje del lema de la Semana de la Lengua Italiana, dedicamos eventos a la literatura", señaló Bazzani, quien mencionó la presentación de dos publicaciones, una destinada a adultos y otra a niños, como parte de las actividades previstas.

El cónsul también remarcó la diversidad de propuestas que integran la programación. "Pasamos también al cine italiano, su influencia a través de un lenguaje único en el cine argentino", indicó. Además, destacó la realización de las Olimpiadas, coordinadas por la Asociación Dante Alighieri, y de una gala lírica organizada junto con los Organismos Artísticos del Sur.

El idioma como parte de la identidad cultural

La Semana de la Lengua Italiana cuenta con el reconocimiento de interés legislativo provincial, impulsado por la diputada bonaerense Carla Pannelli.

Durante la presentación, la legisladora destacó la importancia de preservar el idioma como parte del patrimonio cultural y transmitirlo a las nuevas generaciones. "Es importante preservar la lengua porque es parte de nuestra historia y porque también es entender a quiénes nos precedieron", sostuvo.

Pannelli, descendiente de inmigrantes italianos, relacionó esa importancia con la historia de su familia y la transmisión de costumbres, recetas y relatos entre generaciones. En ese sentido, planteó que los jóvenes puedan acercarse a ese legado a través de la literatura, la música y el arte.

"La identidad no es solamente lo que recibimos de nuestros antepasados, sino lo que elegimos hacer con ese legado", afirmó.

La diputada también consideró que el idioma excede su función comunicativa y constituye una forma de pensar, crear y comprender el mundo. Además, señaló que el vínculo cultural entre Italia y Argentina debe continuar fortaleciéndose con nuevas experiencias destinadas a las generaciones más jóvenes.

Literatura, teatro y música italiana

Entre las actividades previstas se encuentra la presentación de dos libros en italiano durante la Feria Internacional del Libro de Bahía Blanca, uno dirigido al público adulto y otro al infantil.

La programación teatral incluirá Rosaura a las diez, basada en la novela de Marco Denevi, y Astor, que se presentarán en el auditorio Caronti en colaboración con el Instituto Cultural.

La música tendrá su espacio el sábado 17 de octubre, con una Gala de Lírica Italiana en el Gran Plaza. Participarán la Orquesta Sinfónica Provincial, el Coro Estable y solistas invitados.

El director titular de la Orquesta Sinfónica Provincial, Luis Belforte, adelantó que el repertorio incluirá obras de Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Ottorino Respighi y Gioachino Rossini.

La programación también contempla una actividad didáctico-musical sobre la influencia de los artistas italianos en el cine argentino, a cargo del escritor y gestor cultural José Valle. El encuentro se realizará el martes 20 en el salón de usos múltiples de Bahía Blanca Plaza Shopping e incluirá la presentación de un material audiovisual y un homenaje al actor Marcello Mastroianni.

Las Olimpiadas de italiano y la participación de los jóvenes

La Asociación Dante Alighieri será sede de las Olimpiadas de la Lengua y Cultura Italiana, una propuesta que se realiza por quinto año consecutivo y reúne a estudiantes de distintas escuelas de Bahía Blanca.

Los participantes realizarán evaluaciones de lengua y cultura italiana y compartirán una jornada de actividades. Aunque la competencia contempla la elección de un ganador, la iniciativa apunta principalmente a promover el aprendizaje y el intercambio entre los jóvenes.

Bazzani destacó también la importancia de acercar el idioma a los más chicos mediante propuestas culturales. Entre las actividades previstas se encuentra una maratón de lectura en italiano en la sede del Comité de los Italianos en el Exterior (Com.It.Es.), con lecturas de fragmentos de libros durante una jornada y un encuentro especialmente destinado a los niños.

"Yo mismo voy a leer libros en italiano para los más pequeños para acercarlos al conocimiento del idioma", adelantó el cónsul.

La programación busca ampliar la participación de distintos públicos y fortalecer los vínculos entre las instituciones culturales de la ciudad. Según Bazzani, la posibilidad de organizar estas actividades junto con entidades locales representa una oportunidad para seguir difundiendo el idioma y la cultura italiana en Bahía Blanca.