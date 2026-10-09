El Concejo, a un paso de eliminar la ciclovía de Yrigoyen

El Concejo Deliberante se encuentra a un paso de darle el visto bueno a un proyecto del Municipio que pretende eliminar la ciclovía que va por Yrigoyen, desde Zelarrayán hasta avenida Napostá.

Si bien la iniciativa no reunió los votos para ser tratada durante la sesión de ayer --debido a que La Libertad Avanza todavía no le dio apoyo-- hay un acuerdo general en avanzar en ese sentido en la sesión ordinaria que se realizará dentro de dos semanas. Además, los cambios también alcanzan a otras ciclovías instaladas en diferentes puntos de la ciudad.

Dentro del espacio libertario consideran oportuno el cambio y desde hace varios meses vienen solicitando la eliminación de esos carriles en el centro. Sin embargo, plantearon que el expediente se presentó pocas horas antes de la sesión de este jueves y no tuvieron el tiempo de analizarlo.

El proyecto solicita la eliminación de esa bicisenda céntrica instalada en 2017 y al mismo tiempo habilita nuevamente el estacionamiento medido y pago en la mano izquierda.

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La iniciativa establece otra novedad, ya que propone materializar carriles prioritarios para ciclistas en los ejes Donado-Belgrano y O'Higgins- Alsina, donde se instalará una senda para bicicletas, aunque no será demarcada con palos amarillos ni otras divisiones sino que también podrán circular autos.

La eliminación del paso especial para ciclistas en Yrigoyen forma parte de una serie de reclamos de las cámaras de comerciantes, quienes vienen pidiendo mayores facilidades para el estacionamiento de vehículos particulares en el centro.

También se prevé eliminar la ciclovía que va por Casanova, entre Fuerte Argentino y Cerrito, la cual se mudará sobre una de las sendas ubicadas a la vera del arroyo Napostá, entre Casanova y el cruce ferroviario cercano a calle San Andrés.

También se quitará la traza que va por San Andrés, desde Cerrito hasta las instalaciones de la UNS ubicadas en Altos de Palihue. En este caso, se llevará la ciclovía a Jacksonville, paralela al Club de Golf, desde Cerrito hasta Payró.

Las modificaciones habían sido anunciadas días atrás en la comuna, pero como se deben realizar modificaciones a ordenanzas vigentes tiene que intervenir el Concejo.

Por otra parte, desde el Municipio se anunció la construcción de una bicisenda diagonal hacia el Puerto, ejecución que llevará adelante el Consorcio de Gestión con una extensión aproximada de 6.3 kilómetros, que permitirá vincular el centro de la ciudad con el área portuaria.

Asimismo, dentro del programa de movilidad que promueve la intendencia de Federico Susbielles, se instalaron bicicletas públicas en los parque de Mayo e Independencia y posteriormente en otros espacios públicos de la ciudad.