Ciclovías: anuncian cambios en varios sectores y la licitación de la bicisenda al Puerto

El Municipio presentó esta mañana Bici Bahía, un plan con tres ejes principales que pretende mejorar y aumentar la infraestructura para promover el uso de la bicicleta.

El intendente Federico Susbielles; el subsecretario de Movilidad Urbana y Transporte, Fabián Lliteras; el presidente del Consorcio Gestión del Puerto, Santiago Mandolesi Burgos; y el ingeniero Martín De Charras, integrante del equipo de la subsecretaría de Movilidad Urbana y Transporte, brindaron detalles de las principales líneas de trabajo.

“En el marco de este plan articulado, son varias acciones que ya empezamos a tomar. Recuerdo que cuando llegamos a la gestión había lugares de peligro para el uso de bicicletas; nuestra gestión atendió la urgencia, buscando mayor seguridad, tratando de salir de ese concepto del auto compitiendo con la bicicleta”, dijo el intendente.

“Ahora estamos avanzando en la idea de fondo que el Municipio ha tenido: generar nuevas bicisendas sin ese concepto de competencia; y con la construcción de Diagonal al Puerto, por la necesidad de conectar al puerto con la ciudad”, adelantó.

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Además, agregó: “contamos con la posibilidad de tener bicicletas públicas en el Parque de Mayo y en el Parque Independencia ya a partir de este fin de semana. Y también una novedad para nosotros importante, vamos a estar publicando esta semana un llamado a licitación para que la ciudad tenga un sistema de bicicletas públicas”.

Una por una, todas las acciones

--Construcción de la bicisenda Diagonal al Puerto

Se indicó que avanza la licitación para la construcción de la Bicisenda Diagonal al Puerto, ejecución que llevará adelante el Consorcio de Gestión.

De una extensión aproximada de 6.3 km, permitirá vincular el centro de la ciudad con el área portuaria. El trazado se desarrollará en forma paralela al corredor ferroviario existente, "generando una conexión directa, segura y continua".

“Va a estar iluminada y con todos los factores de seguridad necesarios, con cámaras y un esquema de seguridad para ciclistas, que también va a mejorar las condiciones de seguridad en el lugar”, explicó Susbielles.

Por su parte, Mandolesi Burgos agregó que el proyecto se enmarca dentro de una política que el Puerto viene llevando adelante: “lo que denominamos Bahía al Mar, donde intentamos reconectar al vecino con el estuario”.

“Somos una ciudad portuaria, nos identificamos de esta manera y la forma de crecer en esa visión justamente es con obras concretas que nos permitan vincularnos territorialmente” destacó, y agradeció el compromiso de todo el Directorio, “que se suma a esta política que trabajamos día a día”.

--Adecuación de la red de ciclovías

A partir de un estudio y relevamiento integral de la red de ciclovías existente, complementado con un informe técnico elaborado por la UTN Facultad Regional Bahía Blanca, se presentó un proyecto de ordenanza ante el Concejo Deliberante.

La propuesta busca adecuar la red a las condiciones actuales de circulación, mejorar la seguridad de los usuarios y generar recorridos más continuos y funcionales.

Entre las principales intervenciones se encuentran:

*Retiro de ciclovía sobre Casanova (entre Urquiza y Cerrito) y readecuación del recorrido sobre el Arroyo Napostá.

*Traslado de la ciclovía de calle San Andrés a Jacksonville.

*Reubicación de la ciclovía de Azara y Balboa hacia el interior del Parque Independencia.

*Eliminación de la ciclovía de Agustín Álvarez, Primera Junta y Av. Alem, entre Primera Junta y San Juan.

*Readecuación del trazado en Hipólito Yrigoyen, con los ejes Alsina–O'Higgins y Belgrano–Donado como calles de prioridad ciclista.

“Este mejoramiento de la red es a partir de un análisis, un estudio técnico donde se han propuesto soluciones para mejorar distintos puntos, donde hemos podido subir el trazado de la ciclovía hacia parques o plazas o plantear un recorrido alternativo”, explicó De Charras.

--Bicicletas Públicas para la ciudad

Contempla dos propuestas:

*Bicis gratuitas para recorrer los parques Independencia y de Mayo durante una hora, de manera gratuita. Se podrán usar desde el próximo fin de semana (19 y 20 de septiembre), cada sábado y domingo de 10 a 18 hs, presentando DNI.

Además, estaciones en distintos puntos de la ciudad que se podrán unir en bicicletas disponibles para uso de la comunidad. Entre las localizaciones previstas se encuentran:

*Plaza Rivadavia

*Campus UNS

*UTN Montevideo

*Parque Independencia

*Parque de Mayo

*Parque Boronat