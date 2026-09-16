El diputado De Leo presentó un proyecto para municipalizar ABSA

Andrés de Leo y parte de su equipo de trabajo. (Foto: Archivo La Nueva.)

Los recurrentes problemas con el servicio de agua y cloacas que presta la firma Aguas Bonaerenses SA (ABSA) motivaron la presentación de un proyecto de ley para que esas tareas pasen a manos de la Municipalidad de Bahía Blanca.

La iniciativa la llevó a la Legislatura bonaerense el diputado de nuestra ciudad Andrés de Leo (Coalición Cívica) y aparece luego de que el intendente Federico Susbielles (Unión por la Patria) indicó que si ABSA no mejora su prestación podría pedir la municipalización de la distribución.

De Leo posteó en sus redes: "CHAU ABSA. Presenté un proyecto para municipalizar el servicio de agua en Bahía Blanca. Ahora depende de la decisión del gobernador Axel Kicillof y del intendente Federico Susbielles que ABSA se vaya de Bahía Blanca y deje de prestarnos servicio. Los bahienses estamos cansados de un servicio que no está a la altura de lo que necesitamos. Bahía necesita acciones, no discursos vacíos".

Para que la transferencia se concrete, se deberá aprobar la ley en las Cámaras de Diputados y Senadores, así como la comuna bahiense tendrá que aceptar el traspaso, el cual necesitará el visto bueno del Concejo Deliberante.

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El proyecto establece que "la transferencia comprenderá la administración y, según corresponda a la titularidad jurídica de cada bien, el dominio, uso, tenencia o afectación de los bienes e instalaciones provinciales o de ABSA destinados de manera exclusiva a la prestación de los servicios dentro del Partido de Bahía Blanca".

Luego aclara que "quedan excluidos de toda transferencia dominial automática el Dique Paso de las Piedras, sus fuentes de captación, los acueductos troncales, plantas, estaciones, instalaciones y demás bienes que integren sistemas de abastecimiento o saneamiento de carácter regional o que se encuentren afectados al servicio de Bahía Blanca y de uno o más municipios".

Se agrega que las obras e inversiones comprometidas por ABSA se mantendrán aunque se produzca el cambio de titularidad. Sin embargo, la Municipalidad "no asumirá la deudas, obligaciones, contingencias, sanciones, pasivos ambientales ni reclamos judiciales o extrajudiciales originados con anterioridad a la fecha de efectiva transferencia, salvo aquellos expresamente individualizados, cuantificados y aceptados en el Convenio".

Obviamente, el cobro de las tarifas pasará a la órbita municipal.