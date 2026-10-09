Alejandra Mangione: "La vacunación y el Sífilis son las cuestiones más preocupantes en la región"

Luego de la renuncia de Maximiliano Núñez Fariña a la dirección de Región Sanitaria 1, la nueva titular Alejandra Mangione, habló con LU2 y dejó sus primeras impresiones como representante de la dependencia provincial: "La idea es llevar el acceso de salud a los más necesitados".

"Es un nuevo desafío en lo personal y también en lo institucional, veníamos trabajando muy bien con Maxi, pero por temas personales se retira y asumo este compromiso, acompañada con un director asociado que es Federico Paoletti".

"La idea seguir consolidando lazos sobre todo y tratando de acercar derechos a los más vulnerables en términos de gestión y en términos sociales, frente a esta coyuntura donde es una adversidad constante, básicamente a nivel nacional la provincia tiene una política clara de poder acercar derechos en salud, primordialmente la bandera del derecho a la salud es la fundamental y después algunas líneas de trabajo venimos trabajando con Maxi y ahora con Federico para poder fortalecer aquellos territorios de los 15 distritos de la región sanitaria 1".

La flamante directora fue interrogada sobre los desafíos principales que vive la actualidad sanitaria a nivel provincial y esta indicó: "En el último periodo de este ciclo de gestión lo que se va a trabajar y esto es un pedido estrictamente del gobernador de la provincia de Buenos Aires, tanto Axel Kicillof como el ministro Nicolás Kreplak, es la línea de vacunación, para eso hay un programa específico que se llama Salud Escolar en donde incentivamos a articular con las organizaciones educacionales, con el Ministerio de Educación y las distritales para poder acercarnos con los equipos de salud a las escuelas para poder incorporar los controles colectivos, la vacunación, controles odontológicos, también oftalmológicos, esa es una de las líneas que el gobernador como puerta de entrada al sistema de salud pretende que se articule con los niveles educativos y escolares".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La Región Sanitaria 1 está compuesta por 15 distritos entre los que se encuentra Bahía Blanca. Mangione tendrá ahora que gestionar una extensión geográfica amplia y con particularidades: "En líneas generales nosotros vamos a acompañar a cada uno de los secretarios y secretarias de salud con las líneas que propone el Ministerio en términos de salud y en términos de enfermedad, Desde el primer nivel de atención y también en el hospitalario hay mucho por seguir trabajando y seguir fortaleciendo", aseguró.

"La vacunación es uno de los puntos, los índices de sífilis también, la incidencia que está teniendo la enfermedad en términos generarles, las enfermedades crónicas no transmisibles, pero también, las transmisibles, todo esto nos ponen en alerta, Hay que continuar con las políticas de cuidado que son transversales y longitudinales, el "promoprevenir" para llegar un poco más temprano en términos de salud y no hacia la enfermedad", indicó.

Los objetivos que se impone el ministerio de salud provincial tienen sus parangón con cada una de las regiones y algunas particularidades que presentan determinado lugares geográficos. En este sentido, Mangione indicó que lo fundamental es acercar el acceso a la salud: "El gobernador quiere que la puerta de acceso sea el primer nivel de atención, con las unidades sanitarias, tal cual lo estamos haciendo Bahía en esta gestión y en el resto de territorio provincial, básicamente con 123 municipios alineados en este sentido"., afirmó.

El programa provincial de atención primaria de salud tiene que ver con que las personas puedan en esos circuitos y territorios de salud hacer visiones integrales y acompañamientos integrales en sus cuidados. Esta es la política que estamos trabajando actualmente y la cual seguimos fortaleciendo donde se identifican los problemas, que son bien territoriales, para poder abordarlos de acá a lo que queda del año.

Por último, Mangione dijo que el sífilis es lo más preocupante en la actualidad: "Los números de sífilis están aumentado y los de vacunación están disminuyendo, entonces, ahí hay que tener una relación directa de abordajes territoriales en donde podamos empezar a saltar esta brecha y mejorar esto que realmente es para preocuparse y ocuparse", finalizó.