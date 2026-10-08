Renunció Maximiliano Núñez Fariña a Región Sanitaria
Argumentó razones personales. Estuvo a cargo del organismo durante la pandemia y fue víctima de un ataque político en su casa.
El odontólogo Maximiliano Núñez Fariña presentó hoy su renuncia al cargo de director de Región Sanitaria I, organismo que coordina políticas provinciales de salud en 15 distritos de la zona, incluyendo a Bahía Blanca.
Núñez Fariña había asumido el 3 de febrero de 2020, poco antes de los decretos vinculados con la pandemia de coronavirus desatada en marzo de ese año.
Durante su gestión debió enfrentar esa crisis y ahora deja el cargo "por motivos estrictamente personales", según indicó en una carta al ministro bonaerense de Salud, Nicolás Kreplak.
Su lugar será ocupado por la licenciada en Enfermería y magister en Salud Colectiva Alejandra Mangione como directora ejecutiva, acompañada como director asociado por el abogado Federico Paoletti, según se indicó a este diario.
"Agradezco los años de trabajo desde mi inicio en 2020 y los momentos históricos compartidos donde pasamos el COVID, el temporal, la inundación (...) sumado a situaciones personales muy dañinas para mi familia", escribió en el texto.
Esto último tiene que ver con un atentado sufrido en su domicilio en 2022, vinculado con antivacunas y personas que se oponían a las restricciones durante la pandemia. Por ese caso, todavía no hay imputados.
Según aseguró, su salida se da en buenos términos y afirmó que estará disponible para colaborar en la nueva etapa.